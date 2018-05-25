親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

跟台灣說再見的七年級博士生：台灣阻礙人才發展

專題／雙方過招全記錄 看川金會怎麼破局

北市議員何志偉爆料吸金案挨告 獲不起訴

2018-05-25 11:28聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

日碩實業與豪倫科技2家公司，涉嫌於2012至2013年間，利用虛假名義不實增資2次，再找上兆良生技作假交易、美化財報，再透過地下盤商販售未上市股票，不法獲利2億4千萬元。台北市議員何志偉、吳姓女自救會長去年陪同受害者出面控訴，日碩實業負責人、時任中外儀器負責人吳智豪誆騙投資人，卻挨告妨害名譽。台北地檢署認為，吳姓自救會會長都有親自與吳接觸，且此為可受公評之事，今給予2人不起訴。

何志偉指出，「中外儀器」是全台最大醫材公司，吳智豪掛名「日碩」和「中外」負責人，對外放話2家公司將合併，前景可期，誘騙被害人簽定「股票買賣約定書」，最後竟是「假印股票、真詐騙」，目前已有150位受害者現身，詐騙金額破億元。

受害人A控訴，實際受害者總數恐破千，而吳智豪目前已逃到中國躲匿，中間屢傳出要回台灣面對，但皆未成真，受者者求助無門，據傳已有兩位不堪心理煎熬，選擇跳樓輕生，呼籲中外儀器與日碩實業負責人兄弟趕緊出面，不要藉由更換負責人開脫罪責。

何志偉爆料後，卻遭中外儀器控告妨害名譽。檢方調查後，認為吳姓女自救會長與其他被害人，確實親自與中外前董座吳智豪接觸，接收到兩公司合併訊息，並非未經查證或聽取他人謠言，且此為可受公評之事，今給予何志偉、吳女不起訴處分。

自救會詐騙妨害名譽
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

散布虐死童者交保引民眾砸屋 警逮3人查扣棍棒

2018-05-25 11:33

影／撞飛機車再撞護欄 晃神駕駛開到四輪朝天

2018-05-25 10:21

姐弟戀開房間被堵到 他開車狠撞情敵

2018-05-25 11:42

社會有髒污就當抹布 基檢高喊：年底全力掃賄選

2018-05-25 11:27

喊假的！國民法官無助於司法信任？

2018-05-25 11:14

撞死最高法院優遇庭長 司機道歉賠800多萬緩起訴

2018-05-25 11:11

陣容堅強！新北檢查賄高手現身 年底買票者挫著等

2018-05-25 10:51

新竹地院國民參審 提問 「三寶知道嗎？」

2018-05-25 00:48

殉情獨活 他求法官從輕量刑

2018-05-25 00:24

沒錢打官司？慶富詐貸 老董訴訟救助被駁

2018-05-25 00:00

退休警涉酒駕罰9萬被撤單 二審：沒查清楚發回重審

2018-05-24 18:26

100元裝假牙 國中畢業冒牌牙醫花10萬換緩刑

2018-05-24 18:26

照片遭變造辱罵「畜牲」 100分部長提告不和解

2018-05-24 18:16

爆料王炳忠父帳戶500萬挨告洩密 周玉蔻：荒謬！

2018-05-24 17:03

開車撞死妻子和律師判死刑 二審不再接受法扶扶助

2018-05-24 16:54

貪汙法條「補破網」 訂影響力交易罪與公務員餽贈罪

2018-05-24 15:44

慶富董座喊窮付不起裁判費 法官：不相信

2018-05-24 13:18

中影交易案「擦邊球」 郭台強告槍手誣告落幕

2018-05-24 12:05

百步蛇、柴棺龜養在家 研究生「救傷非騷擾」不起訴

2018-05-24 11:36

麟洛鄉前後任鄉長坦承涉貪 檢察官起訴從輕發落

2018-05-24 11:03

這家賭博電玩店「玩」很大 賭客竟可享用龍蝦！

2018-05-24 11:02

騎車叼根菸好帥？警攔下還查出酒駕GG了

2018-05-24 09:46

酒監期滿開喝 他開BMW大5又被抓了

2018-05-24 09:33

美籍男開庭前偷摸女法警屁股 檢方聲請羈押

2018-05-21 22:04
看更多

熱門文章

認為老師也不對！家長喊冤：孩子不壞只是比別人更多想法

2018-05-24 18:47

台中名醫遭割喉亡 員工泣：買好飲料等員工的好老闆

2018-05-24 18:49

老榮民胃癌只能喝可樂度日 公園自縊身亡

2018-05-24 12:04

心疼「一天吃一餐」 老闆娘舉動讓單親媽邊哭邊吃

2018-05-24 14:37

台中莽男借錢不成持刀砍三人 醫師重傷送醫

2018-05-24 15:39

彰化女童遭虐死案今剖驗 昨晚謠傳姨丈交保險釀暴動

2018-05-25 01:14

影／莽男借錢不成診所砍死牙醫 警壓制畫面曝光

2018-05-24 17:16

網路瘋傳女警性愛影片？當事人現身：我也想卡一波

2018-05-24 17:11

諷刺！殺醫凶嫌國立大學畢業 臉書說人生「不可非死」

2018-05-25 09:38

台中牙醫診所兇殺案 牙醫等2人命危另1女傷

2018-05-24 16:18

神明遶境別苗頭 別人撒金紙我們撒現金

2018-05-24 21:22

每當兒童被虐死 被責難最多的不是家長竟是她

2018-05-24 20:31

虐童致死姨丈要被交保？ 群眾包圍派出所

2018-05-24 23:43

廂型車國道三號疑爆胎翻車 男嬰坐安全椅毫髮無傷

2018-05-24 16:20

杜特蒂懸賞300萬！菲毒梟民代 躲屏東7個月被逮

2018-05-25 00:21

拍片公審台計程車司機 韓網紅道歉：「我當時很愚蠢」

2018-05-24 15:57

搶救擱淺計程車？ 警方在61線橋下發現小黃

2018-05-24 21:31

影／杜特蒂懸賞3百萬追緝 菲國幫派首腦兼議員在台落網

2018-05-24 14:51

大陸間諜想吸收台灣調查官 拿26萬當見面禮遭打臉

2018-05-24 21:30

男子向妹借錢不成砍人 牙醫師枉被牽連 2人命危

2018-05-24 16:36

詐騙集團？ 女子收陌生人訊息要找女兒心臟

2018-05-24 19:38

菲國議員殺人潛逃來台藏東港 圍捕當下嚇到發抖

2018-05-24 14:07

爆料王炳忠父帳戶500萬挨告洩密 周玉蔻：荒謬！

2018-05-24 17:03

男子臉書放話炸掉崑山科大 警正追查

2018-05-24 19:02

虐殺女童引公憤 大批黑衣人聚集彰化殯儀館

2018-05-25 09:55

菲國市議員在東港落網 居民不敢相信：原來是大尾的

2018-05-24 19:36

高職學生追打老師餘波盪漾 警方加強維護校園安全

2018-05-24 20:12

菲毒梟民代躲屏東 被逮時瘦到認不出來 卻被刺青出賣

2018-05-25 00:21

他為女友出氣砍人無名指 警察驚呼：佳人竟是男兒身

2018-05-24 14:56

小情侶永和仁愛公園約會 車上跳下3煞持刀猛砍

2018-05-25 09:18

服役仍想女朋友 傳性愛影片稱「我都看這打手槍」挨告

2018-05-24 20:17

獨居男闖診所失控狂刺 牙醫枉死

2018-05-25 00:24

第一次搭飛機好奇開逃生窗 被罰1萬元

2018-05-24 19:12

菲國涉毒議員屏東落網 父親曾發起組織反共部隊

2018-05-24 15:26

慶富董座喊窮付不起裁判費 法官：不相信

2018-05-24 13:18

男子亂丟菸蒂火燒四輛車 新莊警還拾荒伯公道

2018-05-24 15:10

新竹地院國民參審 提問 「三寶知道嗎？」

2018-05-25 00:48

男子臉書放話炸掉崑山科科大 到案稱胞弟過世失控失言

2018-05-24 23:45

開車撞死妻子和律師判死刑 二審不再接受法扶扶助

2018-05-24 16:54

路窄，消防車進不去…高雄壽山老社區 惡火奪3命

2018-05-25 00:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top