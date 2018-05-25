北市議員何志偉爆料吸金案挨告 獲不起訴

2018-05-25 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



日碩實業與豪倫科技2家公司，涉嫌於2012至2013年間，利用虛假名義不實增資2次，再找上兆良生技作假交易、美化財報，再透過地下盤商販售未上市股票，不法獲利2億4千萬元。台北市議員何志偉、吳姓女自救會長去年陪同受害者出面控訴，日碩實業負責人、時任中外儀器負責人吳智豪誆騙投資人，卻挨告妨害名譽。台北地檢署認為，吳姓自救會會長都有親自與吳接觸，且此為可受公評之事，今給予2人不起訴。

何志偉指出，「中外儀器」是全台最大醫材公司，吳智豪掛名「日碩」和「中外」負責人，對外放話2家公司將合併，前景可期，誘騙被害人簽定「股票買賣約定書」，最後竟是「假印股票、真詐騙」，目前已有150位受害者現身，詐騙金額破億元。

受害人A控訴，實際受害者總數恐破千，而吳智豪目前已逃到中國躲匿，中間屢傳出要回台灣面對，但皆未成真，受者者求助無門，據傳已有兩位不堪心理煎熬，選擇跳樓輕生，呼籲中外儀器與日碩實業負責人兄弟趕緊出面，不要藉由更換負責人開脫罪責。

何志偉爆料後，卻遭中外儀器控告妨害名譽。檢方調查後，認為吳姓女自救會長與其他被害人，確實親自與中外前董座吳智豪接觸，接收到兩公司合併訊息，並非未經查證或聽取他人謠言，且此為可受公評之事，今給予何志偉、吳女不起訴處分。