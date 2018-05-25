社會有髒污就當抹布 基檢高喊：年底全力掃賄選

2018-05-25 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



因應2018年九合一選舉，基隆地檢署今宣誓成立「查察賄選暴力執行小組」，並拾起抹布，高喊發揮「抹布精神」，抹去不清明的政治選舉，「把所有的賄選、暴力掃出基隆地檢署轄區。」

今年反賄選檢舉獎金最高者為「檢舉直轄市市長賄選」，獎金高達1000萬元；「直轄市議員」、「縣市長」級別賄選最高檢舉獎金為500萬元；縣市議員賄選最高檢舉獎金200萬元；村里長檢舉賄選獎金最高則為50萬元。

基隆地檢署表示，若選舉參選人有賄選行為，一旦被檢舉、而遭起訴，檢舉人可先得獎金的1/4，一審後再得1/4，待判決定讞再領走1/2檢舉獎金；呼籲民眾撥打0800-024-099檢舉專線、再按4，地檢署將有專人處理。

2015年九合一選舉時，基隆地檢署、警局接獲兩件民眾檢舉賄選案件，各發出50萬檢舉獎金；2018九合一選舉將在11月24舉辦投票，基隆地檢署檢察長陳宏達拾起抹布抹去白板上的「金錢」、「暴力」、「賭盤」等字樣，「只要看到這社會有任何髒污，就拾起抹布把髒污去除掉。」希望將「抹布精神」深植民眾心裡。