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100元裝假牙 國中畢業冒牌牙醫花10萬換緩刑

2018-05-24 18:26聯合報 記者曹馥年╱即時報導

台南蔡姓密醫租用民宅開設「牙科」，以每次100元至200元代價為病患裝假牙、治療蛀牙等，遭檢方起訴。台南地院認定他違反醫師法，為患者治療10次，不法所得1500元，但犯後態度良好，諭知緩刑3年，須在2年內向國庫支付10萬元，不法所得與醫療器材沒收，可上訴。

判決指出，50歲蔡男學歷為國中畢業，沒有合法醫師資格，卻在台南市仁德區租用民宅，掛牌「牙科」看診，民眾察覺有異檢舉。台南市政府衛生局去年11月會同警方稽查，當場查獲蔡正在為陳姓患者進行蛀牙注射麻醉劑及塗藥。

蔡坦承，從2011年到去年5月無照為患者看牙，陳姓患者是以每次100元至200元代價為他裝假牙、磨牙、蛀齒治療等，共治療10次，收費1500元，台南地檢署依違反醫師法將他起訴。

地院認為，蔡罔顧患者性命安全無照看牙，考量他坦承犯行，依醫師法未取得合法醫師資格，擅自執行醫療業務罪，判處他有期徒刑6月，緩刑3年，須向公庫支付10萬元。

至於蔡供稱不法執業6年，考量除了他個人自白，沒有病患證述、病歷及營業收入等證據可相互勾稽比對，這部分合議庭無法認定他有罪。

台南市政府衛生局表示，無照密醫再犯機率高，台南一名八旬牙科密醫就曾被衛生局兩度查獲。本案的密醫遭檢舉後，房東不再續租，追蹤蔡的去向有難度，若民眾發現疑似無照密醫，可向衛生局醫事科檢舉，也呼籲民眾找合法的診所、醫師看診。

台南國中學歷的蔡姓密醫租用民宅開設私人牙科，遭民眾檢舉。示意團／Ingimage
台南國中學歷的蔡姓密醫租用民宅開設私人牙科，遭民眾檢舉。示意團／Ingimage
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醫師患者蛀牙
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