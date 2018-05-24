退休警涉酒駕罰9萬被撤單 二審：沒查清楚發回重審

2018-05-24 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



黃姓男子去年6月間深夜開車疑似酒駕，開車行經豐原途中遭攔查，因拒絕酒測被罰9萬元，事後提行政訴訟要撤銷罰單，一審法官認為警方當時未告知權利義務，程序違法而撤單，台中交裁處不服上訴，認為法院勘驗的錄影畫面和舉發單位提供時間不同，沒有詳加調查，台中高等行政法院認定原審調查證據程序違法，撤銷原判決，發回台中地院。

警方指出，黃姓男子遭盤查時坦承飲酒，還以自己是退休警察攀親帶故希望員警網開一面，員警委婉告知他身為警職人員知法犯法，這樣關說讓學弟們更為難，但黃在6月17日凌晨0時40分始接受盤到1時38分都消極不配合受測，員警告知接受酒氣測試各數值的法律效果及拒測後果後，以秘錄器錄影要求黃民接受測試，他仍表示拒測。

黃姓男子辯駁，他當時二度要求吹測，警方以半夜、下大雨、要問筆錄等麻煩要他拒測。隔天才發現有一張權利告知單，但警方當場並未逐一告知，僅叫他簽名，他認為被騙無法接受，指控員警未告知拒測法律效果，程序有瑕疵。

一審法官勘驗錄影採證光碟，認為並未錄得員警告知黃姓男子拒測的法律效果，因而撤銷罰單。台中交裁處上訴指出， 法官勘驗現場錄影採證光碟筆錄記載時間，與舉發機關提供的書面資料時間不符，卻以警未告知對方拒測的法律效果撤單，顯有未盡職權調查及判決理由不備之嫌。