親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

最新！北韓已爆破摧毀核試場

布吉納法索宣布與我斷交 台灣邦交國剩18國

退休警涉酒駕罰9萬被撤單 二審：沒查清楚發回重審

2018-05-24 18:26聯合報 記者林敬家╱即時報導

黃姓男子去年6月間深夜開車疑似酒駕，開車行經豐原途中遭攔查，因拒絕酒測被罰9萬元，事後提行政訴訟要撤銷罰單，一審法官認為警方當時未告知權利義務，程序違法而撤單，台中交裁處不服上訴，認為法院勘驗的錄影畫面和舉發單位提供時間不同，沒有詳加調查，台中高等行政法院認定原審調查證據程序違法，撤銷原判決，發回台中地院。

警方指出，黃姓男子遭盤查時坦承飲酒，還以自己是退休警察攀親帶故希望員警網開一面，員警委婉告知他身為警職人員知法犯法，這樣關說讓學弟們更為難，但黃在6月17日凌晨0時40分始接受盤到1時38分都消極不配合受測，員警告知接受酒氣測試各數值的法律效果及拒測後果後，以秘錄器錄影要求黃民接受測試，他仍表示拒測。

黃姓男子辯駁，他當時二度要求吹測，警方以半夜、下大雨、要問筆錄等麻煩要他拒測。隔天才發現有一張權利告知單，但警方當場並未逐一告知，僅叫他簽名，他認為被騙無法接受，指控員警未告知拒測法律效果，程序有瑕疵。

一審法官勘驗錄影採證光碟，認為並未錄得員警告知黃姓男子拒測的法律效果，因而撤銷罰單。台中交裁處上訴指出， 法官勘驗現場錄影採證光碟筆錄記載時間，與舉發機關提供的書面資料時間不符，卻以警未告知對方拒測的法律效果撤單，顯有未盡職權調查及判決理由不備之嫌。

二審法官認為，雖然錄影畫面無法證明警方稽查程序是否適法，但可由員警的證述或其他證據補充證明合法性，原審沒有調查其他客觀證據，相關事證還不明確就撤銷罰單顯然沒有依循法定調查證據程序，因此撤銷原審判決，案件發回台中地院重審。

黃姓男子涉嫌酒駕拒測被開單，提行政訴訟後撤單，但二審認為調查不完備撤銷原審判決發...
黃姓男子涉嫌酒駕拒測被開單，提行政訴訟後撤單，但二審認為調查不完備撤銷原審判決發回，另為適法之判決。報系資料照
分享

罰單警察酒駕
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

100元裝假牙 國中畢業冒牌牙醫花10萬換緩刑

2018-05-24 18:26

照片遭變造辱罵「畜牲」 100分部長提告不和解

2018-05-24 18:16

開車撞死妻子和律師判死刑 二審不再接受法扶扶助

2018-05-24 16:54

貪汙法條「補破網」 訂影響力交易罪與公務員餽贈罪

2018-05-24 15:44

慶富董座喊窮付不起裁判費 法官：不相信

2018-05-24 13:18

中影交易案「擦邊球」 郭台強告槍手誣告落幕

2018-05-24 12:05

百步蛇、柴棺龜養在家 研究生「救傷非騷擾」不起訴

2018-05-24 11:36

麟洛鄉前後任鄉長坦承涉貪 檢察官起訴從輕發落

2018-05-24 11:03

這家賭博電玩店「玩」很大 賭客竟可享用龍蝦！

2018-05-24 11:02

騎車叼根菸好帥？警攔下還查出酒駕GG了

2018-05-24 09:46

酒監期滿開喝 他開BMW大5又被抓了

2018-05-24 09:33

林園分局大寮所遭搜索 巡佐凌晨無保請回

2018-05-24 02:39

隧道超速「憂父黃昏症候群發作」…法官撤罰單

2018-05-24 00:10

警涉包庇電玩 檢調3路搜索

2018-05-23 23:45

老婦遭撞倒插前擋拖行亡 酒駕男肇逃被逮

2018-05-23 21:04

殺小模嫌犯另涉詐欺住飯店 判6個月可易科罰金

2018-05-23 18:49

送帽子脖圍和面紙「挺昌」 金額未超過30元不起訴

2018-05-23 18:28

來電就要去作證？這幾招應對檢察官不吃虧

2018-05-23 17:27

飼主未繫好愛犬 造成機車騎士摔傷觸法

2018-05-23 16:19

遭人檢舉違規挨罰 他興訟只講一句話也獲撤銷

2018-05-23 15:53

北車前忠孝西路禁行機車 男無照駕駛還怒譙警察

2018-05-23 15:47

誆稱魚塭遭寒害詐領補助 沒想到空照圖讓他漏餡

2018-05-23 15:09

偕小三踏遍各國 法官：經濟狀況不錯判賠90萬

2018-05-23 14:48

扯！酒駕男撞死婦人拖行3公里 辯稱「我沒感覺」

2018-05-23 13:55

美籍男開庭前偷摸女法警屁股 檢方聲請羈押

2018-05-21 22:04
看更多

熱門文章

學生教室追打老師眼角腫了 師嘆：我這顆心很痛

2018-05-24 11:02

台南老師在課堂上被學生追打 網友：太誇張了

2018-05-23 22:48

小心！荔枝恐害你酒駕 員警實測結果好驚人…

2018-05-23 20:56

影／悚！母開車門1歲兒摔出 頭遭輾過慘死

2018-05-24 09:52

老榮民胃癌只能喝可樂度日 公園自縊身亡

2018-05-24 12:04

男童掉出車門遭輾頭死亡案 駕駛過失致死罪嫌究辦

2018-05-24 11:22

台中莽男借錢不成持刀砍三人 醫師重傷送醫

2018-05-24 15:39

影／衝績效？汐止警遭控教唆女線民設局開毒趴

2018-05-23 19:12

影／莽男借錢不成診所砍死牙醫 警壓制畫面曝光

2018-05-24 17:16

心疼「一天吃一餐」 老闆娘舉動讓單親媽邊哭邊吃

2018-05-24 14:37

這家賭博電玩店「玩」很大 賭客竟可享用龍蝦！

2018-05-24 11:02

高雄鼓山民宅清晨惡火 一男二女逃不出喪命

2018-05-24 06:33

網路瘋傳女警性愛影片？當事人現身：我也想卡一波

2018-05-24 17:11

台中牙醫診所兇殺案 牙醫等2人命危另1女傷

2018-05-24 16:18

誤會！質疑被繞路 南韓網紅PO網公審台灣運匠

2018-05-23 20:57

影／熱褲少女無照騎車 還邊講手機罰破萬元

2018-05-23 22:49

影／杜特蒂懸賞3百萬追緝 菲國幫派首腦兼議員在台落網

2018-05-24 14:51

砍了陽明山、再砍中正高中蔣公像 郭志剛辯：言論自由

2018-05-24 11:13

麟洛鄉前後任鄉長坦承涉貪 檢察官起訴從輕發落

2018-05-24 11:03

半夜2點仍亮燈營業！ 這間清心福全一天只休5小時

2018-05-24 11:23

菲國議員殺人潛逃來台藏東港 圍捕當下嚇到發抖

2018-05-24 14:07

救火十萬火急 基隆市竟有37支消防栓被埋掉了

2018-05-23 20:21

拍片公審台計程車司機 韓網紅道歉：「我當時很愚蠢」

2018-05-24 15:57

LINE上甜美「叩客妹」…竟是男的

2018-05-23 23:40

爆料王炳忠父帳戶500萬挨告洩密 周玉蔻：荒謬！

2018-05-24 17:03

男子向妹借錢不成砍人 牙醫師枉被牽連 2人命危

2018-05-24 16:36

影／遊覽車行駛中 竟遭故障貨車吊臂迎面重擊

2018-05-23 20:35

受虐5歲女童走了 姨丈收押

2018-05-23 23:44

騎車叼根菸好帥？警攔下還查出酒駕GG了

2018-05-24 09:46

慶富董座喊窮付不起裁判費 法官：不相信

2018-05-24 13:18

小琉球漁船喋血案 我巡護船已會合控制涉案漁工

2018-05-23 19:03

深夜改裝機車太吵人！ 新北警擴大攔檢加強取締

2018-05-24 11:39

林園分局大寮所遭搜索 巡佐凌晨無保請回

2018-05-24 02:39

影／桃機廁所縱火破案！ 保全不滿工作點火發洩

2018-05-24 10:53

酒監期滿開喝 他開BMW大5又被抓了

2018-05-24 09:33

隧道超速「憂父黃昏症候群發作」…法官撤罰單

2018-05-24 00:10

他為女友出氣砍人無名指 警察驚呼：佳人竟是男兒身

2018-05-24 14:56

百步蛇、柴棺龜養在家 研究生「救傷非騷擾」不起訴

2018-05-24 11:36

廂型車國道三號疑爆胎翻車 男嬰坐安全椅毫髮無傷

2018-05-24 16:20

台南老翁溺斃嘉南大圳 漂到嘉義水上鄉

2018-05-24 09:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top