開車撞死妻子和律師判死刑 二審不再接受法扶扶助

2018-05-24 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 曹馥年 ╱即時報導



去年在台南地院外撞死妻子與律師黃政雄的男子洪當興，一審被依殺人罪判處死刑。全案上訴二審，洪當興以「不願浪費國家資源」為由，要求解除兩名法扶律師的委任，法扶台南分會表示訝異，但尊重被告意願，全案已改由台南高分院公設辯護人為洪辯護。

洪當興去年與李姓妻子到台南地院離婚調解，兩造對子女監護權歸屬有爭執。洪在庭後駕駛廂型車沿台南地院、台南地檢署間通道離開，看到妻子與她的委任律師黃政雄走在前方，踩油門從後方衝撞、輾壓，兩人均傷重不治。

洪偵訊時供稱「只是要嚇嚇他們，不是故意要殺人」，南檢將他依殺人罪起訴，求處死刑。台南地院合議庭認為，洪視人命如草芥，惡性重大，符合聯合國兩公約所訂的情節最重大之罪，依殺人罪判處洪死刑、褫奪公權終生，洪提起上訴，全案在台南高分院審理中。

據了解，洪在一審審理時申請法扶扶助，法扶派出專律與一名扶助律師接下此案。案件進入二審後，洪在法扶律師接見時以「不想浪費國家資源」為由要求解除委任，本月初台南高分院召開準備程序庭，洪再於庭上請求解除法扶律師委任。

由於洪的案件為一審被判處死刑的重大案件，為符合聯合國兩公約精神，法扶原打算在二審增派一名扶助律師，洪卻在此時改變心意。由於此件為強制辯護案，台南高分院依規定，指定公設辯護人為其辯護。

法扶台南分會執秘卓平仲表示，一審申請法律扶助，二審卻要求解除委任的案例極罕見，法扶有些訝異，但已盡辯護之能事，尊重洪的意願。