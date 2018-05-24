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向法院丟汽油彈殺人未遂案 將由6名國民法官參審

2018-05-24 15:21聯合報 記者曾健祐╱即時報導

為推廣國民法官制度，桃園地方法院從桃園市219萬人口中隨機抽選150人，下周三（30日）說明會後將在7月25日選出6名正取、2名備取國民法官，並模擬審理2016年3月王姓男子在法院大門，朝地檢署公務車丟汽油彈，被依殺人未遂罪處2年10個月案件。

桃園地院指出，候選人經市府從設籍桃園219萬人中，初步抽取840人，再由地院電腦公開隨機抽取150人，作為這次的候選國民法官，下周三（30號）下午2點，將在法院大禮堂舉辦說明會，講解草案制度、訴訟原則及參觀法庭。

桃院行政庭長蕭世昌表示，雖無強制規定被抽到150人均得出席，仍鼓勵大家利用機會多親自參與審判程序；他解釋，國人對法院審判制度較陌生，藉由體驗模擬程序，認識各種法則、證據及無罪推定原則。

他認為，不同職業各有專長，國民法官可以讓各種專業領域人士加入，增加不同意見交流、互動，對於審理過程也有助益。

下周三說明會法院將視到場人數分為兩組，依序到開庭旁聽、參觀科技法庭設備，直到7月25、26號會有選任、抽籤程序，將從中選出6名正取、2名備取的國民法官，當天下午就會模擬開庭審理。

這次模擬審理案件為，2016年3月王姓男子不滿曾向桃園地檢署提告，申訴遭電磁波、無線電波攻擊，導致身體疼痛胃部抽搐痙攣，自認檢方未積極調查，為引起注意持汽油彈砸中1輛地檢署公務車起火，被依殺人未遂罪嫌送辦。

審理時，王提出罹患思覺失調症，有幻聽、妄想精神症狀鑑定報告，法院認為他雖有精神疾病，但未達完全欠缺行為能力，一審判處2年10個月，執行完畢令入相當處所，施以監護5年，經上訴二、三審均駁回定讞。

蕭世昌指出，本件爭點在於王丟汽油彈時，是否有針對對特定人士具殺人犯意，還是僅為了發洩情緒，另外精神鑑定結果，到底有沒有符合完全喪失行為能力等，屆時模擬開庭將由國民法官審判。

桃園地方法院。記者曾健祐／攝影
桃園地方法院。記者曾健祐／攝影
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國民法官殺人思覺失調症
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