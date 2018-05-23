戀上女移工 男借妹健保卡產女遭判拘役百天緩刑2年

2018-05-23 22:23 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



基隆市一名趙姓男子與逃逸女移工陷入熱戀、產下兩女，卻礙於逃逸移工無健保，趙男竟說服妹妹出借健保卡，供女移工產檢、生產時之用；兩個女兒出生後，趙男更將小孩登記在妹妹名下，申請生育津貼、兒童補助金；全案3人被檢方以詐欺取財提起公訴，地院判決他們各拘役50日至100天不等，緩刑二年，但要償還健保費與少年扶助金共13萬6千8百多元 。

院方表示，趙男與女移工交往、同居多年，並共同生育兩名未成年子女，實質上具有配偶關係，只因女移工身份為逃逸外勞，不僅無法參加全民健保，也無法直接辦理結婚；雖然以不實身份使用健保、申請生育津貼、兒童補助金實屬不該，但考量三人學歷、生活狀況不佳，院方認為「情有可原」。

再加上被告三人在偵查之初便坦承犯行，且犯後態度良好，基隆地方法院依共同犯詐欺得利罪、使公務人員登載不實罪、詐欺取財罪，分別將趙男、趙妹、移工女子處拘役100日、70日、50日，緩刑2年，應服勞動服務各是 80小時、50小時、40小時。