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老婦遭撞倒插前擋拖行亡 酒駕男肇逃被逮

2018-05-23 21:04中央社 苗栗縣23日電

新竹市77歲吳姓婦人今天晨運過馬路，遭車輛高速撞擊，倒栽蔥式卡在擋風玻璃被拖行近3公里過彎才摔落，送醫不治，警方案發後循線逮獲肇逃駕駛發現又是酒駕惹禍。

這起車禍發生在今天凌晨4時許，吳姓婦人與丈夫外出運動，行經台15線64公里處，婦人過馬路時，遭一輛要價逾新台幣百萬元進口小轎車攔腰撞上，整個人倒插在擋風玻璃上，小轎車卻持續往前行駛近3公里，在61.5公里處左轉，婦人才摔落地面。

婦人丈夫目睹車禍，嚇得連忙報警，救護車趕往現場將婦人送醫，仍回天乏術。警方根據現場掉落車牌，循線找到涉嫌肇事駕駛32歲陳姓男子，他在第一時間否認犯案，經員警再三勸戒才坦承酒駕肇事。

警方指出，陳男酒測值為0.21mg/L，他供稱凌晨時分跟朋友聚餐到3時許，先由朋友載他回湖口公司牽車，自己再開車回家，聲稱車禍發生時太緊張，才沒有停車。

婦人兒子悲憤大罵陳男「可惡」，痛批那麼大的撞擊，人都卡在擋風玻璃上，陳男竟持續狂飆3公里，還辯稱不曉得，「這是有良心的人說的話嗎？根本是蓄意殺人」，希望法官「一定要判得合理」，別再輕易讓酒駕肇事者保釋，否則讓受害家屬情何以堪。

警方訊後依公共危險、肇事逃逸、過失致死等罪將陳男移送新竹地檢署偵辦。

一名32歲陳姓男子23日凌晨酒後開車，在台15線64公里處撞上過馬路的一名婦人，...
一名32歲陳姓男子23日凌晨酒後開車，在台15線64公里處撞上過馬路的一名婦人，婦人倒栽蔥式被卡在擋風玻璃拖行近3公里過彎才摔落，送醫不治，陳男逃逸，警方循線逮人送辦。（翻攝畫面）中央社
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