國中少女疑受辱跳樓 高雄統計網友性侵案搶進前三名

2018-05-23 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



新北市今天發生國中少女疑遭網友性侵後跳樓身亡，據高雄市警方瞭解，去年高雄偵辦妨害性自主案件當中，便以性侵16歲以下的男女的案件最多，雙方是網友關係的案件數也名列前三名當中。警方呼籲少年少女交上網交友要小心。

據高雄市警局統計，2017年涉妨害性自主案件前三名，以涉及刑法227條對16歲以下男女性交或猥褻案最多，共60件，其次是涉刑法228條因親屬、監護、教養、教育、訓練、救濟、醫療、公務、業務等關係，利用權勢或機會性交或猥褻25件，第三是涉刑法225條利用精神、身體障礙、心智缺陷等狀況性交或猥褻案22件。

警方就加害人雙方關係分析，以男女朋友最多（占18.5％），其次是一般朋友（占16.7％），第三是網友（占12％）交往。

就妨害性自主案件發生環境統計，在加害人住處最多（占31.8％）、其次是旅館（占18.8％），第三是在被害人住處（18.2％）。