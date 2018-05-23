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國中少女疑受辱跳樓 高雄統計網友性侵案搶進前三名

2018-05-23 17:39聯合報 記者林保光╱即時報導

新北市今天發生國中少女疑遭網友性侵後跳樓身亡，據高雄市警方瞭解，去年高雄偵辦妨害性自主案件當中，便以性侵16歲以下的男女的案件最多，雙方是網友關係的案件數也名列前三名當中。警方呼籲少年少女交上網交友要小心。

據高雄市警局統計，2017年涉妨害性自主案件前三名，以涉及刑法227條對16歲以下男女性交或猥褻案最多，共60件，其次是涉刑法228條因親屬、監護、教養、教育、訓練、救濟、醫療、公務、業務等關係，利用權勢或機會性交或猥褻25件，第三是涉刑法225條利用精神、身體障礙、心智缺陷等狀況性交或猥褻案22件。

警方就加害人雙方關係分析，以男女朋友最多（占18.5％），其次是一般朋友（占16.7％），第三是網友（占12％）交往。

就妨害性自主案件發生環境統計，在加害人住處最多（占31.8％）、其次是旅館（占18.8％），第三是在被害人住處（18.2％）。

高雄市警婦幼隊表示，去年妨害性自主案件中，陌生人隨機強制性侵的案件極少，不過，14歲到16歲的男女「兩小無猜」因同儕間發生情愫而「對誘性交」占最大宗，其次是趁對方酒後精神不濟（含俗稱「撿屍」行為）或心智缺陷，不能或不知抗拒的性交或猥褻行為。

高雄警方去年偵辦妨害性自主案件，以性侵16歲以下的男女的案件最多。示意圖／Ing...
高雄警方去年偵辦妨害性自主案件，以性侵16歲以下的男女的案件最多。示意圖／Ingimage
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猥褻妨害性自主
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