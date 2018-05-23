彰化受虐5歲女童去世 醫護淚眼拔管「妳不再疼痛了！」

2018-05-23 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣田尾鄉1名未滿5歲女童生前疑遭姨丈長期凌虐、前天深夜又被毒打，頭部遭重擊造成命危送醫急救，經過2天1夜與死神拔河，今天下午她的媽媽和阿嬤在加護病房幫她換上美麗的衣服，含淚看著她拔管當小天使去了！

彰基醫院發言人周志中副院長說，受虐小女孩因心肺功能衰竭，她的媽媽和阿嬤同意放棄急救，今天下午4時37分拔管後宣告不治。

涉案的嫌犯是女童的24歲姨丈，檢察官昨天深夜依殺人未遂罪聲請羈押禁見，今天上午10時40分法官裁准，已押送彰化看守所。彰化地檢署襄閱主任檢察官林漢強說，檢察官和法醫明天相驗確認死因後，會將姨丈涉案的罪名變更成殺人罪。

這名女童的媽媽四年多前未婚生女，去年五月因決定要另嫁他人，將女童託付給結婚未生育的姊姊和姊夫照顧至今。不料，23日凌晨1時多，阿姨和姨丈抱著昏迷的女童，到北斗鎮童綜合醫院掛急診，醫師診斷情況嚴重，立刻轉院到彰化市彰基醫院，醫護人員搶救到今天下午宣告回天乏術。