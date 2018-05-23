偕小三踏遍各國 法官：經濟狀況不錯判賠90萬

2018-05-23 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



陳姓業務員結婚19年突然搬出家，被妻發現與同事陳姓女子同居一年，並在兩年間共同出國10次，妻認為配偶權受侵害要求賠償120萬元，夫辯她與陳女是住樓中樓分開睡沒有姦情，但台中地院法官認為，兩人多次出國共睡一張床，顯然超過一般朋友、同事關係，判賠90萬元

法官參考兩人出遊的照片，認為雙方肢體語言與表情讓人感覺就像鴛鴦愛侶般親暱且幸福洋溢，從照片中被告二人衣著及背景變化，可知地點不一、時間跨越冬夏，應非偶然舉動，而是有相當愛情存在。又可量雙方身分、地位及經濟狀況不錯，原告年薪百萬，被告二人資力更高於原告，依侵權程度，判陳男陳女賠精神慰撫金90萬元。

陳妻指控，兩人結婚超過19年，原本幸福美滿，2015 年4 月間，夫無故搬出家中，她發覺有異才在兩人共用電腦中發現夫與陳女過從甚密的影像。她蒐證追查到二人同遊住在同房，但未抓姦在床。

判決指出，陳姓男子與陳姓女子在2015到2017年間共同出國10次，包括去紐西蘭南島、希臘杜拜、日本、土耳其、瑞士等，陳男還帶陳女與其子同遊礁溪溫泉觀光區並同房住宿，如同小家庭的親子出遊活動般。

陳姓男子辯稱與妻僅存夫妻之名，無夫妻之實，早已對簿公堂，雙方成仇人，無婚姻的信賴情感，與陳女多次出國旅遊是因員工旅遊或出國旅遊，並非有親密關係。