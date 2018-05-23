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參加埃及團車上跌倒滯留 她向旅行社求償236萬敗訴

2018-05-23 11:30聯合報 記者林敬家╱即時報導

董姓女子前年8月間帶兒子參加旅行社10天埃及旅遊，玩到第8天她在車上準備下車時跌倒，右肱骨幹骨折在當地醫院開刀治療，她事後指控領隊未事先提醒才導致受傷，事發又沒叫救護車只派當地導遊陪同就醫，隨後將母子倆滯留埃及，她向旅行社求償醫藥費及懲罰性違約金236萬588元，台中地院法官認為，原告跌倒未能即時返台不是旅行社造成，判董姓女子敗訴。

董姓女子指出，2016年9月4日下午從胡佳達返回開羅，因臨時更換遊覽車，車上地墊邊緣捲翹、呈波浪狀，當時車上光線不明，領隊未提醒下造成她跌倒，劉姓領隊派埃及當地導遊陪同她尋找醫院，先後到4家醫院，過了2天才開刀，劉姓領隊9月5日隨團返回臺灣，獨留她與兒子，旅行社事後未提供協助，9月9日自行買機票返台。

旅行社否認意外發生未提供協助，指出當時開刀時間涉及醫師的專業判斷，領隊不能干預。旅行團與領隊依法應全程隨團返台，劉姓領隊仍透過Line向其子表達關切，並指派助理陪同提供所需。出院後也安排母子倆到飯店住宿，兩人雖因受傷後未參與旅遊，但仍享有旅行社安排的住院及餐食。

法官查看當時遊覽車內照片，地墊捲翹、不平面積不大，且乘客的身體狀況、注意力、行走習慣各異，即使設備完善，也可能跌倒受傷，未必因地墊捲起所造成，因此原告跌倒及未能即時返台而滯留埃及，不能歸責於旅行社，原告請求違約金賠償並無理由。也認定事發後旅行社人員在原告住院期間雖未全程陪同，仍持續提供原告必要的協助，也提供現金應急，並非將她棄置或留滯國外不顧，判董姓女子敗訴。

董姓女子參加旅行社10天埃及旅遊受傷，向旅行社求償236萬餘元敗訴。報系資料照
董姓女子參加旅行社10天埃及旅遊受傷，向旅行社求償236萬餘元敗訴。報系資料照
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旅行社埃及導遊
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