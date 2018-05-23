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獨／比白色恐怖更白色恐怖！ 北檢約談台大遴委

檢調約談台大遴委 蘇永欽：很荒謬！完全不符法治精神

2018-05-23 07:13聯合報 記者王彩鸝╱即時報導

台大校長遴選風波愈演愈烈，外界質疑教育部干預大學自主，不尊重台大遴選委員會，如今連遴委也陸續遭北檢約談。前大法官蘇永欽表示，這是非常荒謬的發展，完全不符合現代法治精神的做法。

執業律師葉慶元認為，北檢只以電話口頭通知遴委以證人身分約談，「太便宜行事，而且非常壞心」，因為證人不能由律師陪同。

被問及對台大校長遴選事件的看法時，蘇永欽沈默數秒後低調地說，他不方便評論；但記者再問北檢約談台大遴委一事，他連說了「很荒謬」、「非常荒謬」，且完全不符法治精神。

北檢約談台大遴委未寄書面公文，只用電話通知。律師葉慶元表示，習慣上檢調有時候會這樣便宜行事，特別是在事出緊急之下。但他指出，請人當證人最好發通知書，通知書上會說明被告是誰，案由是什麼，否則證人不知道怎麼回事要如何作證？

葉慶元說，如果只有一個證人沒發通知，可能因為時間緊迫，還可以理解；如果所有證人都未發通知，就很奇怪，也很不妥當，這樣證人不知道為什麼被約談，而且證人不能帶律師，會感覺很恐怖。

有台大遴委擔心證人變被告，葉慶元說，這種事過去也曾發生，著名的例子就是特別費案，檢調先用證人身分傳馬英九，後來轉為被告。他認為，檢方先用證人身分傳喚馬英九「非常壞心」，因為不能由律師陪同，只有被告才有帶律師的權利；證人遭檢調約談無法律保障，這是台灣刑事訴訟上的一個漏洞。

台大校長遴選風波愈演愈烈。聯合報系資料照
台大校長遴選風波愈演愈烈。聯合報系資料照
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