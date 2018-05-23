獨／比白色恐怖更白色恐怖！ 北檢約談台大遴委

2018-05-23 06:58 聯合報 記者 聯合報 記者 王彩鸝 ╱即時報導



我國第一學府台灣大學，因校長遴選一案烏雲籠罩，近日傳出校長遴選委員會委員遭約談。報系資料照 分享 facebook 「不過是被台大校務會議選出來當遴選委員，怎麼搞到被檢調約談？」據指出，台大校長遴選委員近日陸續遭檢調約談，且沒有任何書面通知，只打電話通知約談，讓遴委們人心惶惶，感覺「比白色恐怖更白色恐怖」。

近日陸續有台大遴委員接到自稱是台北地檢署的電話，通知遴委以「證人」身分去聊聊，還有遴委接到電話時，以為是詐騙集團，但對方說是為了台大校長遴選一案問話，當遴委想了解要問什麼、該作何準備時，北檢人員都以偵察不公開為由，不肯進一步透露細節，只說到現場就知道，由於對方只留下手機，未留官署電話，讓遴委們覺得很恐怖。

據指出，自稱北檢人員約談遴委的地點，並不在北檢辦公室，可能是為避人耳目，約談地點選在信義路一段的行政院洗錢防制辦公室。

很巧合的是，洗錢防制辦公室主任正是法務部政務次長蔡碧仲，教育部為處理台大校長遴選事件而成立的跨部會諮詢小組，蔡碧仲是要角之一，被指為「拔管三大將」之一、主導整個拔管論述。但蔡碧仲日前在立院表示，「這是不明就裡的人所做的無稽指控」，法務部次長有沒有主導拔管？看這四回合出手就知。

台大校長遴選委員會21位遴委，身分為大學教授或社會賢達，一輩子沒被檢調約談過，有人擔心會不會被「起底」？會不會像電影裡演的，以證人約談結果轉為被告？

有遴委去請教律師，可否陪同去北檢。但律師說，只有以「被告」身分傳喚，才可以有律師陪同；若以「證人」身分被約談，不能帶律師。依刑事訴訟法規定，「證人」遭約談時可以拒絕，但若是重大證人且無可替代，檢調可以強制去，不去會被罰錢，但台大遴委會共有21名委員，又不像是殺人案件，是唯一目擊者，非以證人身分作證不可。

由於北檢沒有出具明確公文通知書，讓遴委員不知為了什麼案子當證人，被告又是誰，因此人心惶惶。先前北檢有以他字號偵察管中閔赴大陸違法兼識，但赴大陸兼職並非遴選委員會可以了解，也無關係。

據了解，教育部4月27日決定「拔管」後，台大遴委會認為一切合法、沒必要重啟遴選，台大遴委沈冠伶(法學院代表)在5月1日開第一槍、發表請辭聲明，指遴選會既不開會又拒絕解散，擔心日後可能成為監察院彈刻對象。

不尋常的是，沈冠伶是台大教授，但她的辭遴委聲明，卻透過教育部代發給媒體記者。沈冠伶的丈夫是中選會主委陳英鈐；而教育部跨部會諮詢小組的法界學者專家代表周志宏，也是中選會委員。

據一位不願具名的台大教授評估，沈冠伶辭遴委，企圖產生「破窗效應」，影響更多促成遴委會自動請辭。在沈冠伶辭遴委後，曾有遴委提議大家一起辭算了，但也有遴委認為不必自亂陣腳，等5月12日臨時校務會議開會結果再議。

5月12日台大召開臨時校務會，以贊成77票、反對30票、空白票3票、廢票0票通過決議，認為大學校長之產生應屬大學自治的範圍，請教育部應依大學法等規定，處理本校之校長遴選結果「盡速發聘」。這次贊成票比率高達72%，比3月24日臨時校務會議同意票61%的比率更高。台大應力所所長王立昇表示，在經過49天的激烈爭議後，接受校長遴選結果的比率增加11個百分點，顯示教育部一連串卡管的作為不但不能得到台大師生的認同，反而產生負面的效果。