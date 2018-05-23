親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

獨／比白色恐怖更白色恐怖！ 北檢約談台大遴委

「川金會」生變？ 川普：可能延期舉行

獨／比白色恐怖更白色恐怖！ 北檢約談台大遴委

2018-05-23 06:58聯合報 記者王彩鸝╱即時報導

我國第一學府台灣大學，因校長遴選一案烏雲籠罩，近日傳出校長遴選委員會委員遭約談。...
我國第一學府台灣大學，因校長遴選一案烏雲籠罩，近日傳出校長遴選委員會委員遭約談。報系資料照
分享
「不過是被台大校務會議選出來當遴選委員，怎麼搞到被檢調約談？」據指出，台大校長遴選委員近日陸續遭檢調約談，且沒有任何書面通知，只打電話通知約談，讓遴委們人心惶惶，感覺「比白色恐怖更白色恐怖」。

近日陸續有台大遴委員接到自稱是台北地檢署的電話，通知遴委以「證人」身分去聊聊，還有遴委接到電話時，以為是詐騙集團，但對方說是為了台大校長遴選一案問話，當遴委想了解要問什麼、該作何準備時，北檢人員都以偵察不公開為由，不肯進一步透露細節，只說到現場就知道，由於對方只留下手機，未留官署電話，讓遴委們覺得很恐怖。

據指出，自稱北檢人員約談遴委的地點，並不在北檢辦公室，可能是為避人耳目，約談地點選在信義路一段的行政院洗錢防制辦公室。

很巧合的是，洗錢防制辦公室主任正是法務部政務次長蔡碧仲，教育部為處理台大校長遴選事件而成立的跨部會諮詢小組，蔡碧仲是要角之一，被指為「拔管三大將」之一、主導整個拔管論述。但蔡碧仲日前在立院表示，「這是不明就裡的人所做的無稽指控」，法務部次長有沒有主導拔管？看這四回合出手就知

台大校長遴選委員會21位遴委，身分為大學教授或社會賢達，一輩子沒被檢調約談過，有人擔心會不會被「起底」？會不會像電影裡演的，以證人約談結果轉為被告？

有遴委去請教律師，可否陪同去北檢。但律師說，只有以「被告」身分傳喚，才可以有律師陪同；若以「證人」身分被約談，不能帶律師。依刑事訴訟法規定，「證人」遭約談時可以拒絕，但若是重大證人且無可替代，檢調可以強制去，不去會被罰錢，但台大遴委會共有21名委員，又不像是殺人案件，是唯一目擊者，非以證人身分作證不可。

由於北檢沒有出具明確公文通知書，讓遴委員不知為了什麼案子當證人，被告又是誰，因此人心惶惶。先前北檢有以他字號偵察管中閔赴大陸違法兼識，但赴大陸兼職並非遴選委員會可以了解，也無關係。

據了解，教育部4月27日決定「拔管」後，台大遴委會認為一切合法、沒必要重啟遴選，台大遴委沈冠伶(法學院代表)在5月1日開第一槍、發表請辭聲明，指遴選會既不開會又拒絕解散，擔心日後可能成為監察院彈刻對象。

不尋常的是，沈冠伶是台大教授，但她的辭遴委聲明，卻透過教育部代發給媒體記者。沈冠伶的丈夫是中選會主委陳英鈐；而教育部跨部會諮詢小組的法界學者專家代表周志宏，也是中選會委員。

據一位不願具名的台大教授評估，沈冠伶辭遴委，企圖產生「破窗效應」，影響更多促成遴委會自動請辭。在沈冠伶辭遴委後，曾有遴委提議大家一起辭算了，但也有遴委認為不必自亂陣腳，等5月12日臨時校務會議開會結果再議。

5月12日台大召開臨時校務會，以贊成77票、反對30票、空白票3票、廢票0票通過決議，認為大學校長之產生應屬大學自治的範圍，請教育部應依大學法等規定，處理本校之校長遴選結果「盡速發聘」。這次贊成票比率高達72%，比3月24日臨時校務會議同意票61%的比率更高。台大應力所所長王立昇表示，在經過49天的激烈爭議後，接受校長遴選結果的比率增加11個百分點，顯示教育部一連串卡管的作為不但不能得到台大師生的認同，反而產生負面的效果。

台大教育部管中閔
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

「惡房客」欠租留滿地垃圾 房東投訴媒體竟遭判刑

2018-05-22 21:15

檢調約談台大遴委 蘇永欽：很荒謬！完全不符法治精神

2018-05-23 07:13

男子賺2萬8黑心錢 法官重判沒收5百萬曳引車

2018-05-22 21:46

公務員「日久生情」 檢察官：小心洩密

2018-05-22 21:14

丟鞭炮炸了養生館 大哥沒事僅小弟被判刑

2018-05-22 19:15

國道1號高雄末端車禍 貨櫃車側翻無傷亡

2018-05-22 17:31

網友PO「阿拉花瓜」觸犯恐嚇公眾罪判罰6萬

2018-05-22 16:30

收回中廣頻道案敗訴 NCC：一定會上訴

2018-05-22 16:24

兒過世才發現多了個媳婦爭遺產 婆婆想休掉敗訴

2018-05-22 15:57

敲車窗偷包盜刷信用卡 慣竊相隔10年栽在同一人

2018-05-22 14:52

台中檢察長反賄宣導：讓民眾知道賄選會影響政治

2018-05-22 14:40

利用小三通變相走私大陸香菇 查獲300公斤

2018-05-22 14:09

佯稱高級英國進口機油 實際是國產製或韓製油

2018-05-22 14:05

輾油漬摔車要國賠 法官駁回：不可能24小時巡查打掃

2018-05-22 13:41

收回中廣兩頻道且不得求償？法院判決打臉NCC

2018-05-22 12:43

連長連A下屬4筆獎金 2000元放口袋拿去加油

2018-05-22 11:33

軍備局要買熱像儀放太平島監控船隻？廠商被騙4千元

2018-05-22 11:07

美籍男開庭前偷摸女法警屁股 檢方聲請羈押

2018-05-21 22:04
看更多

熱門文章

佯稱高級英國進口機油 實際是國產製或韓製油

2018-05-22 14:05

悲劇！基隆夫妻疑互砍倒浴室 無呼吸心跳送醫不治

2018-05-22 11:49

收回中廣兩頻道且不得求償？法院判決打臉NCC

2018-05-22 12:43

影╱悚！保時捷爆炸畫面曝光 撞分隔島再撞騎樓

2018-05-22 09:25

他上網抱怨店家不借廁所 老闆反發獎金致謝員工

2018-05-22 13:00

又有警察吸毒 三峽警分局主動移送法辦記過免職

2018-05-22 19:46

他不解年輕人為何只去IKEA 網友爆傳統家具行黑幕

2018-05-22 21:59

兒過世才發現多了個媳婦爭遺產 婆婆想休掉敗訴

2018-05-22 15:57

未婚生女託姊照顧女童遭虐命危 姨丈聲押阿姨請回

2018-05-22 22:06

驚！16歲國中少女自9樓頂跳下身亡 路人聽到巨響

2018-05-22 10:38

疑為錢起口角 基隆夫婦冷戰20年驚傳砍殺

2018-05-22 14:30

「惡房客」欠租留滿地垃圾 房東投訴媒體竟遭判刑

2018-05-22 21:15

影／保時捷小開撞車亡 不只一次捲入大麻案

2018-05-22 10:30

房東嫌冷氣不涼了 他退租被要求賠一台新冷氣

2018-05-22 12:45

國中少女跳樓身亡 閨密：她昨晚透露遭人性侵

2018-05-22 14:47

賓士車維修高手命喪火窟 車友心痛留言「可以下班了」

2018-05-22 22:07

奧客修機車200元嫌貴不肯付 師傅大嘆技術不值錢

2018-05-22 15:53

要擺幾桌親家談不攏 婦被女兒婚事氣到心臟病發送醫

2018-05-22 10:23

停車6小時收44.5萬！ 他嚇傻：賣腎還來得及嗎？

2018-05-22 17:53

蘆洲保佑宮前主委遭槍殺未破 現任主委公司又被開槍

2018-05-22 14:13

警調解紛爭獲贈飲料慰勞 遭路人酸：警察買麥當勞

2018-05-22 19:53

才隔20天...保時捷、BMW接連衝撞店家 網友：台中人超霸！

2018-05-22 21:24

差50歲誘上床 阿公扯「她自己脫光爬上來」

2018-05-22 13:40

國三女會考剛過就墜樓 校方難過：近來無異狀

2018-05-22 11:27

汽修廠大火老闆喪命 鄰居：他罵了1句三字經衝進火場

2018-05-22 21:18

看清楚！美籍男摸女法警屁股 法官：押起來

2018-05-22 11:53

男子賺2萬8黑心錢 法官重判沒收5百萬曳引車

2018-05-22 21:46

警消像丐幫得化緣 葉毓蘭：宣明智能，政府不能？

2018-05-22 08:11

行善團創團長性侵女學員 二審從30年改判10年

2018-05-22 15:21

高手在民間？娃娃機疑遭駭高價商品夾光光

2018-05-22 12:13

獨／比白色恐怖更白色恐怖！ 北檢約談台大遴委

2018-05-23 06:58

騎士為躲太陽緊貼卡車旁 網轟「要白不要命？」

2018-05-22 10:13

彰化4歲女童疑受姨丈虐待 有生命危險

2018-05-22 18:14

消防員癌逝 上百名打火弟兄淚送最後一程

2018-05-22 13:01

軍備局要買熱像儀放太平島監控船隻？廠商被騙4千元

2018-05-22 11:07

連長連A下屬4筆獎金 2000元放口袋拿去加油

2018-05-22 11:33

新北地檢署傳人犯墜樓 緊急送醫仍不治

2018-05-22 17:08

台中警界新人吳俊皓 獲警政署表揚績優警

2018-05-22 10:24

機車情侶將再婚 卻遭逆向賓士車撞飛身亡

2018-05-22 20:28

載酒醉女赴賓館打手槍 變態計程車駕駛收押起訴

2018-05-22 22:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top