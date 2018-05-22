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男子賺2萬8黑心錢 法官重判沒收5百萬曳引車

2018-05-22 21:46聯合報 記者何烱榮╱即時報導

你賺2萬8千元黑心錢，彰化縣環保局至少要花130萬善後，今天彰化地方法院法官審結宣判，宣告將價值5百萬元的曳引車及拖車都沒收，男子賺黑心錢，因小失大，後悔不已！

南投縣草屯鎮43歲鐘姓男子涉嫌利用深夜，將50多桶裝滿事業廢棄物的鐵桶倒在八卦山山谷，事後也不說出上游業者；法官審理後，認為他一犯再犯，惡性重大，今天依3個違反事業廢棄物清理法罪， 判處應執行有期徒刑3年6個月，還宣告將他的曳引車、拖車，及犯罪所得5萬8千元全都沒收。

判決書指出，鐘姓男子未領有廢棄物處理許可證，也未獲主管機關許可，卻多次被查獲違反廢棄物清理法，去年9月29日中午，他涉嫌駕駛營業曳引車及拖車，承攬1批一般事業廢棄物的爐渣、塑膠混合物，傾倒在芬園鄉貓羅溪堤防，因拖車翻覆，他將拖車、爐渣及塑膠混合物棄置現場後離去。去年11月18日凌晨，鐘男涉嫌又載運塑膠混合物夾雜土方，傾倒在芬園鄉楓月橋旁。兩次共獲得3萬元。

去年12月23日凌晨，他再載運裝滿廢漆渣、廢樹脂的50多只50加侖裝大鐵桶，傾倒在芬園鄉中興路產業道路深達5、60公尺的山谷。次日上午，彰化縣環保局稽查員據報趕到現場勘查後，通報彰化地檢署。

檢察官施文指揮芳苑偵查隊追查，在台中市烏日區慶光路查獲鐘男又駕駛曳引車，拖車上有20多只大鐵桶。鐘男被捕後，辯稱是23日深夜是開車到芬園山區迷路了，想倒車離去時曳引車不慎陷在坡坎，自己找吊車來拖吊時，鐵桶「自己滾下」山谷，不是他故意亂倒的。法官聽不下去，裁定羈押禁見。

事後，檢察官查出，四年前鐘男花500萬元購買曳引車及拖車，獨自在台中市烏日區的高速公路流道附近，向不明人士轉包事業廢棄物後到處亂倒，但他一直不願供出上游是誰，檢察官偵查後依違反事業廢棄物清理法罪起訴鐘男，並聲請沒收曳引車及拖車。

草屯鎮鐘姓男子涉嫌三年來駕駛這輛曳引車載著有毒事業廢棄物，偷倒到彰化縣沿海鄉鎮和...
草屯鎮鐘姓男子涉嫌三年來駕駛這輛曳引車載著有毒事業廢棄物，偷倒到彰化縣沿海鄉鎮和山谷，法官除重判，還宣告將曳引車沒收。圖／報系資料照
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南投縣草屯鎮鐘姓男子涉嫌將50個裝滿有毒事業廢棄物的鐵桶，偷倒在芬園鄉10多公尺...
南投縣草屯鎮鐘姓男子涉嫌將50個裝滿有毒事業廢棄物的鐵桶，偷倒在芬園鄉10多公尺深的山谷。報系資料照片
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廢棄物高速公路
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