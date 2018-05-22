存摺遺失遭詐欺集團利用 女演員逆轉無罪

2018-05-22 15:42 中央社 台北22日電



一名高姓女演員被控提供銀行帳戶給詐欺集團，一審被依幫助詐欺罪判刑4月。經上訴，高院採信高女存摺遺失遭冒用的說詞，認為高女沒有幫助詐欺之不確定故意，改判無罪確定。

全案起於一名曾姓男子遭詐欺集團詐騙，匯款新台幣19萬元至指定的彰化銀行帳戶。桃園地檢署發現，帳戶屬高姓女演員所有，事發前餘款恰巧被清空，事發後3天才掛失，動機可議，依幫助詐欺罪起訴高女。

桃園地方法院一審判處高姓女演員有期徒刑4月，得易科罰金。

高姓女演員提起上訴，否認提供存摺、提款卡給詐欺集團，辯稱她固定每個幾月都會到銀行補摺，而且很多帳戶都會在同一天補摺，才會遺失存摺而沒有馬上發現。

高女另辯稱，會將密碼寫在存摺內頁，提款卡也會放在銀行提供的塑膠套，所以才會被利用，而且當時為了成立公益社團，在承辦人建議下清空彰化銀行的帳戶供協會使用，並無不法意圖。

台灣高等法院承審合議庭發現，曾姓男子民國104年10月16日依指示匯款，但曾男匯款前，高女帳戶另有一筆一元款項轉出，應是詐欺集團測試帳戶是否可正常使用，若帳戶是由高女提供，詐欺集團何必多此一舉。

高院調閱銀行紀錄也發現，高姓女演員在事發前3天確實曾到銀行補摺，多名證人也證稱，曾看過高女帶好幾本存摺補摺，也看過存摺內寫有密碼，認定高女所辯可採。

高院傳訊協會承辦人作證，認定高姓女演員清空彰銀帳戶的確是為了提供給協會使用，當時高女其他銀行帳戶的存款都高於彰銀帳戶，高女所辯合理。

判決指出，幫助詐欺取財罪在於處罰幫助行為，不在於保管帳戶有過失，高姓女演員即使有保管存摺上的疏失，也不代表有幫助詐欺之不確定故意，本案尚有合理懷疑存在，無從形成被告有罪的確信，因此改判無罪確定。