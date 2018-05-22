佯稱高級英國進口機油 實際是國產製或韓製油

2018-05-22 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市鉬元素股份有限公司老闆陳瀚強，透過媒體廣告銷售省油鉬元素及車用機油，強調是英國原裝進口，實際上賣的卻是國產或韓製，他又邀請藝人辦尾牙，以詐術販賣薩摩亞華盛頓公司股票，詐術犯罪所得兩億餘元，台中地檢署今天依詐欺、違反證交法、妨害農工商罪起訴陳瀚強等9人。

起訴書指出，陳瀚強（52歲，化名陳武剛）為華盛頓鉬元素股份有限公司實際負責人，他前妻鍾晨僑（38歲）擔任名義負責人，經營汽機車材料、機油零售批發業務。

陳瀚強並與陳宗賢經營的台久企業股份有限公司，共同製造銷售實際上均是台久公司在台灣所自行生產、或委託台灣其他廠商生產後運至台久公司分裝，且台久公司調製用的基礎油或購入的成品油，均是向台灣中油公司或歐科公司所訂購。

陳瀚強公司使用的基礎油縱有進口，但來源非來台英國，卻委請印刷廠製作「主配方產地及授權: 英國Wilita分裝: 台灣字樣的標籤，交由台久公司包裝華盛頓鉬元素公司所訂購WILITA5W/50合成機油」張貼在瓶身上。

陳瀚強並透過全台多家廣播電台，分別以預錄廣告托播、或由他以化名汽車專家「陳武剛」之名義，現場接受主持人專訪的方式，廣告該公司銷售的省油鉬元素及專用機油產品來自英國，使消費者誤以為是英國原裝進口，願以高價購買。

檢調查出，其中5W／50的車用機油每公升定價高達960元，會員價480元，皇家會員價380元，均比進貨成本115元或75.3元高出數倍之多。 檢察官查出他從104年至今年初，詐術販賣機油之犯罪所得合計為1億7萬5280元。

此外，陳瀚強等人委由勤業眾信聯合會計師事務所代辦，代為接洽摩亞當地的服務代理商保得利集團，由該代理商向薩摩亞政府申請，設立資本額為1億5000萬元，分1500萬股，但陳等人並未實出資，涉嫌以詐術公開境外公司股票憑證的犯罪所得1億1215萬餘元。