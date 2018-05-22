立院三讀 起訴書一審判決後才公開

2018-05-22 09:24 中央社 台北22日電



立法院院會今天三讀修正通過法院組織法第83條，未來各地檢署起訴書，將於第一審判決書公開後，才公開起訴書。

目前各地方法院檢察署在起訴時，就會將起訴書公開。司法院在提案說明中指出，考量無罪推定原則，及被告受公平審判的權利，認為起訴書公開的時間點應限於第一審判決之後，因此提出修法。

根據三讀修正通過的條文規定，高等法院以下各級法院及其分院檢察署，應於第一審判決書公開後，才公開起訴書。全案今天上午順利二讀、三讀。