親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

法務部次長有沒有主導拔管？看這四回合出手就知

立院三讀 起訴書一審判決後才公開

2018-05-22 09:24中央社 台北22日電

立法院院會今天三讀修正通過法院組織法第83條，未來各地檢署起訴書，將於第一審判決書公開後，才公開起訴書。

目前各地方法院檢察署在起訴時，就會將起訴書公開。司法院在提案說明中指出，考量無罪推定原則，及被告受公平審判的權利，認為起訴書公開的時間點應限於第一審判決之後，因此提出修法。

根據三讀修正通過的條文規定，高等法院以下各級法院及其分院檢察署，應於第一審判決書公開後，才公開起訴書。全案今天上午順利二讀、三讀。

立法院司法院
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

網賣仿冒品撈7千萬 首度依組織犯罪收押

2018-05-21 23:47

美籍男開庭前偷摸女法警屁股 檢方聲請羈押

2018-05-21 22:04

酒後心情不好 婦人新莊3度縱火判11個月

2018-05-21 19:48

貨車司機撞到狗沒有救 肇逃吊扣駕照一個月

2018-05-21 19:17

父母花百萬求治癱兒 卻遇密醫「拍打」害死輕艇國手

2018-05-21 19:15

蘇炳坤案檢作無罪論告 法官將查警察有無刑求

2018-05-21 18:13

對前女友連砍15刀 王男一審被判無期徒刑

2018-05-21 17:30

媽寶撞死老爸法庭上求「抱媽媽」 母：我最愛你了

2018-05-21 17:00

單親媽網戀香港稅務高官 奔銀行想匯195萬投資

2018-05-21 16:10

77萬欠了9年 聽到要關她1小時就籌出來

2018-05-21 14:46

南市議員爭取警消繁重津貼、危險加給！盼做警消靠山

2018-05-21 14:08

巴拉圭買珍鳥受精卵 女子手提行李闖關遭逮

2018-05-21 14:07

「台灣民政府」吸金 秘書長想解除羈押碰壁

2018-05-21 12:33

前統一元氣董座陳仁欽 未揭露關係人交易遭訴

2018-05-21 12:29

影╱好理由？男子3次酒駕被警攔直駡「公賣局不該賣酒」

2018-05-21 10:36

她記錯機車停放地點急報案 警找3天終於找到

2018-05-21 09:18
看更多

熱門文章

77萬欠了9年 聽到要關她1小時就籌出來

2018-05-21 14:46

遭下藥輪姦對方還嘻笑 西施淚崩「月經來被設計」

2018-05-21 11:40

天外飛來橫禍 彰化鹿港等紅燈被撞1死2傷

2018-05-21 19:47

媽寶撞死老爸法庭上求「抱媽媽」 母：我最愛你了

2018-05-21 17:00

影／保時捷撞騎樓2死 死者前年捲入富二代吸毒案

2018-05-22 04:47

雙峰夾嬰兒爆紅 正妹媽媽泣訴：他520娶別人了

2018-05-21 16:11

試車？十餘台速霸陸受困南澳沙灘險被海水淹沒

2018-05-21 11:48

台南知名鵝肉店遭縱火 疑似對手店員工下手

2018-05-21 15:58

保時捷撞診所騎樓兩人身亡 目擊者：車子如火球

2018-05-22 03:35

扯！訂做木衣櫃放樓梯間 網友：失火地震怎麼逃？

2018-05-21 13:22

影╱壯女殺弱男26刀 家屬：請她別再打電話問死者葬那裡

2018-05-21 12:05

父母花百萬求治癱兒 卻遇密醫「拍打」害死輕艇國手

2018-05-21 19:15

南港汽修廠暗夜惡火狂燒1小時 老闆跑回火場成焦屍

2018-05-22 02:18

影／東湖商圈地底竄大火 驚險視訊報案畫面曝光

2018-05-21 18:04

流竄林口五股遛鳥俠落網 機智哥摀妹眼睛「不要看」

2018-05-21 10:53

驚悚！轎車高速撞診所釀大火 車上2人當場身亡

2018-05-22 02:56

美籍男開庭前偷摸女法警屁股 檢方聲請羈押

2018-05-21 22:04

對前女友連砍15刀 王男一審被判無期徒刑

2018-05-21 17:30

就是想看外傘頂洲 女通緝犯被捕哭求：你們當我沒來

2018-05-21 13:06

網拍詐欺暴利7000萬兼做愛心 國內首見主嫌被收押

2018-05-21 15:47

台中清水周一晚搶案 7旬老翁持刀搶全聯

2018-05-21 22:21

汽車維修廠深夜大火 消防員破門搜救受困老闆

2018-05-22 00:29

影／白髮蒼蒼逃亡8年 他敗在打麻將太吵

2018-05-21 12:58

「台灣民政府」吸金 秘書長想解除羈押碰壁

2018-05-21 12:33

台南南區一夜兩惡火 知名鵝肉店遭祝融

2018-05-21 12:20

貨車司機撞到狗沒有救 肇逃吊扣駕照一個月

2018-05-21 19:17

不滿被嗆「什麼時候倒」 鵝肉店前員工縱火燒同行

2018-05-21 18:33

影／火車撞龜速轎車 轎車駕駛：未聽見鈴聲

2018-05-21 14:06

地底冒大火！「烏龍」工程割斷瓦斯管 工人臉被燒傷

2018-05-21 14:03

60歲男死在祖厝門口 兄嫂無力安葬警幫忙

2018-05-21 10:00

警消像丐幫得化緣 葉毓蘭：宣明智能，政府不能？

2018-05-22 08:11

影／女大生雙載疑「騎到睡著」 自撞噴飛人行道

2018-05-21 11:34

大膽！美籍男酒後上法院竟對年輕女法警、通譯襲臀傻笑

2018-05-21 12:57

網賣仿冒品撈7千萬 首度依組織犯罪收押

2018-05-21 23:47

水餃店成老鼠會招募場 涉嫌違法吸金3千萬

2018-05-21 12:28

北市內湖瓦斯管線疑挖斷 火災釀一男傷

2018-05-21 13:35

美籍男涉性騷案出庭 又襲臀通譯、女法警

2018-05-21 23:42

巴拉圭買珍鳥受精卵 女子手提行李闖關遭逮

2018-05-21 14:07

貨櫃輪事故遺臭四個月 碼頭貨物黃豆腐敗

2018-05-21 18:49

高雄女子坐15樓女兒牆 消防人員已將其救下

2018-05-22 00:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top