酒後心情不好 婦人新莊３度縱火判11個月

2018-05-21 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



50歲的黃姓婦人酒後心情不佳，曾二度在公寓樓梯間縱火燒雨衣洩憤，第三次找停在路邊的機車出氣，一次燒毀9輛機車，大火還險些波及民宅。新北地院今依公共危險罪判他有期徒刑11月，執行完畢後，另須接受治療監護一年。

黃婦去年11月30日凌晨1時許在新北市新莊區建國一路縱火燒機車，住戶發現異狀報警搶救，她還在一旁觀看火勢，口中還喃喃自語；檢方調查她早在12日、13日就二度縱火燒民眾雨衣，認定有反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，訊後依公共危險罪起訴。

黃婦供稱自己有憂鬱症，當天是想跟女兒借錢，但女兒沒接電話，心情不好喝了酒，精神恍惚才會去放火。法院調查她有憂鬱症，其點火地點緊鄰民宅和電線桿，認為其放火行為極有可能衍生重大災情，危險度極高，考量其未與被害人和解判刑後，也宣告須接受相關機構監護一年。

審理時，黃婦主張已知所警惕，沒有接受監護的必要。但法院調查她短短一個月就縱火3次，顯有再犯之虞，醫院精神鑑定也指她挫折忍受度差，憂鬱症治療狀況不穩定，生活狀況不如意時，再犯公共危險的危險性較常人高，認為如果沒有接受適當醫療照護，將來仍有再放火的可能。