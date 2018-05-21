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蘇炳坤案檢作無罪論告 法官將查警察有無刑求

2018-05-21 18:13聯合報 記者王宏舜╱即時報導

家具行老闆蘇炳坤32年前被控持刀搶銀樓遭判刑15年確定，經總統特赦，最高法院裁准再審，台灣高等法院今進行準備程序，公訴檢察官主張「無罪論告」。受命法官林孟皇表示，對本案沒有任何心證，而本案也是司法實務上少數檢察官作無罪論告的案件，不過被告曾經有罪判決確定在案，因此會再整理有罪、無罪證據。

1986年3月23日凌晨，新竹金瑞珍銀樓發生搶案，老闆陳榮輝被歹徒砍傷，警方事後逮捕「主嫌」郭中雄，郭咬稱蘇炳坤是共犯。檢方起訴郭、蘇以鐵剪破壞鐵窗後侵入銀樓，郭拿菜刀砍殺老闆陳榮輝，搶走手鐲、項鍊和金飾，再賣給其他銀樓。同年12月，高等法院依懲治盜匪條例共同強劫而故意殺人未遂罪判郭、蘇各有期徒刑16、15年，翌年最高法院駁回上訴確定。

郭中雄曾是蘇炳坤雇用的員工，兩人曾因薪資問題而不快，郭因另起竊盜案被捕，供出涉犯本案；蘇認為是因郭積怨才構陷他，在判決確定後，自認遭冤的蘇逃亡，檢方傳喚、拘提無著，發布通緝。蘇在服刑期間，高檢署曾4度聲請再審，檢察總長也4度聲請非常上訴，2000年總統陳水扁特赦蘇，「其罪刑之宣告為無效」。

蘇想聲請冤獄賠償，但新竹地院認為蘇雖獲特赦，但判決確定前的羈押和確定判決後的執行，並不因特赦而影響，駁回聲請。

蘇認為只免掉罪刑、犯罪行為仍在，不甘心沒殺人卻要背著罪，聲請再審，高院裁准後，檢察官抗告，最高法院駁回檢方抗告，裁定准許再審。

最高法院在裁准再審的理由指出，經過專家諮詢後，合議庭審慎考量，認為再審和特赦，可以併行、互補、不相排斥。蘇炳坤雖經特赦，使原判決主文宣告的「罪、刑」失效，但不溯及既往，法院判決的事實、理由仍存在，不能說完全等同無罪，蘇仍未回復名譽，也不能提起冤獄補償，若是再審，一旦獲改判無罪，蘇就是清白之身，才能解決種種問題。蘇炳坤雖已受總統特赦，但為他的利益，應准予再審，才有實益。外國案例，亦採此見解。

蘇炳坤表示，1986年6月19日早上5點多警察來敲門，他開門後就被問「東西放哪裡？」，他不知道對方指的是什麼，就「打我、灌水」，所言句句屬實。

高院今整理不爭事實，包括3月23日金瑞珍銀樓遭蒙面歹徒洗劫，搶走32.79兩黃金；6月18日晚間歹徒入侵金珍源銀樓，但翌日凌晨3點郭中雄遭警察逮捕；兩起案件模式類似，警方懷疑都是郭所為，郭供稱和蘇共同涉案，警方到寶興銀樓起贓。

律師尤伯祥表示，檢察官作無罪論告的意義重大，他的律師生涯裡只遇過兩次，一次是江國慶案的軍事檢察官作無罪論告，第二次就是本案。這表示檢察官不是單純的追訴，不是追訴狂，也能體諒到公益的追求、照顧被告的利益；而受命法官也願意調查蘇炳坤和郭中雄是否遭警察刑求，者也具相當意義，在戒嚴時期的末端，台灣的刑事司法體系普遍存在刑求的事實，法官願作充分調查，是司法進步。

高等法院就蘇炳坤(右)案開啟再審，蘇感謝檢察官作無罪論告。記者王宏舜／攝影
高等法院就蘇炳坤(右)案開啟再審，蘇感謝檢察官作無罪論告。記者王宏舜／攝影
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銀樓警察殺人
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