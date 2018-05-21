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影╱好理由？男子3次酒駕被警攔直駡「公賣局不該賣酒」

2018-05-21 10:36聯合報 記者游振昇╱即時報導

石姓男子涉嫌3度酒駕被警攔查，他當場駡公賣局不該賣酒給他，真是害人。

中市警察局第三分局交通分隊5月6日下午執行取締酒駕勤務，在東區進德北路，發現63歲石姓男子騎機車安全帽鬆脫，警方攔下該車盤查。

石男自稱有喝酒，要求警方不要酒測，不要為難他，說警方都是經常抓古意人，警方立即回應，你的古意是寫在臉上嗎？誰知道你是古意人。

警方對石男測得酒精濃度0.70mg/l，以公共危險罪嫌送辦。

石已有2次酒駕前科，這次是第3次酒駕，石說公賣局賣酒給他真是害死人，公賣局應該關起來不要賣酒給他，讓警方啼笑皆非。

石姓男子涉嫌酒駕被警攔，駡公賣局不該賣酒給他。記者游振昇/翻攝
石姓男子涉嫌酒駕被警攔，駡公賣局不該賣酒給他。記者游振昇/翻攝
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