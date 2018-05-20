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扣得沾精液衛生紙 人夫辯DIY獲無罪

2018-05-20 19:26聯合報 記者林伯驊╱即時報導

有婦之夫張姓男子涉嫌誆稱已經離婚，便與同事林姓女子大方交往，不僅共同出遊互動親密，張還帶林女回家見父母，元配氣得找徵信社抓姦，將兩人共宿旅館內使用的衛生紙蒐證，雖驗出精液，但張辯稱「自己DIY（即自慰）」，因查無性交事證，高雄地院法官判張、林女妨害婚姻無罪，可上訴。

判決指出，張姓男子結婚3年多，疑感情不睦，和任職醫院時前同事林姓女子去年2月開始來往，3月間2人與其他朋友出遊，晚上在民宿睡同房，同年4月，2人深夜又去汽車旅館休息3小時；不過張的元配早已委請徵信社，待2人退房後，在民宿房間扣得沾有精液的衛生紙、在汽旅房則採得衛生紙、飲料空瓶、泡麵空碗、衛生紙等，視為鐵證提告通姦及相姦。

2人坦承該2晚都共宿，卻否認通姦，張辯稱在民宿時「自己DIY」（即自慰），在汽旅則是討論其所經營飲料店轉讓的事項。林女說，張騙稱已離婚，她也是受騙者，並沒發生性關係。

法官審理指出，張、林女一同出遊的舉止、帶去見男方父母、在有其他女性友人同行的情況下仍孤男寡女同房過夜、至汽旅「休息」等親密行為，應非普通朋友，可能是交往中的男女朋友，雖兩人辯稱去汽旅開房是為討論飲料店轉讓，卻使用床鋪，說法難以採信。

不過法官認為，沾精液的衛生紙、飲料瓶等都驗出張的DNA，沒驗出林女或張及林女2人混合的DNA，難以排除張辯稱自慰的可能，且汽旅的衛生紙更無精斑，無法證實有性交。法官也檢視訊息對話，林女曾詢問張「離婚了嗎」，張堅稱「對」，認定林女恐不知實情，全案判張、林女無罪。

有婦之夫張姓男子涉與林姓女子婚外情，同住一房，被扣得沾精液的衛生紙辯稱是自慰，因...
有婦之夫張姓男子涉與林姓女子婚外情，同住一房，被扣得沾精液的衛生紙辯稱是自慰，因無法證明兩人性交，高雄地院判無罪。示意圖 ／Ingimage
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衛生紙民宿

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