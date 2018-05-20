影／捷運站出現露鳥俠 對女老師自慰還拿手機拍反應

2018-05-20 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



一名高中女老師行經明德捷運站附近時，二度遇到一名壯碩男子裸露生殖器官做出自慰動作，還拿手機拍她驚恐的反應，她趕緊到派出所報案。警方表示，男子騎機車到捷運站後，便在巷弄步行徘徊，尋找目標暴露下體，研判他並非本地人，已依車牌號碼鎖定特定對象，積極查緝中。

據了解，女老師本月9日上午9時許，步行經過明德捷運站周圍巷弄，準備到學校上課，未料一名年約30多歲，身材壯碩、身穿深色衣褲的男子走來，一手套弄生殖器官，一手拿手機錄下她驚恐的反應，她原本不以為意，認為是男子隨機犯案，朋友也建議她換條路走。未料，女老師18日上午再度行經捷運站，選擇站旁較大的馬路行走，仍遇到同一名男子暴露下體，她驚覺不對勁，趕緊到派出所報案處理。

她的友人也將監視器畫面PO上網，提醒附近民眾提高警覺，友人指出，女老師原以為嫌犯是在巷口等候犯案，但看監視器畫面發現嫌犯是從捷運站開始尾隨，等到走至巷口，認為巷子內無人方便犯案，便小跑步至前方掏出生殖器官，待女老師出現再走上前犯案。友人也擔心，附近多為國高中校區，嫌犯回家看影片越看越興奮，之後可能犯下性侵或猥褻案件。