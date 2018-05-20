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女職員國中會考途中遭酒駕撞死 校長：太殘忍

會考已變調！家長砲轟吳茂昆失言 要求回歸正途

影／捷運站出現露鳥俠 對女老師自慰還拿手機拍反應

2018-05-20 17:56聯合報 記者林孟潔╱即時報導

一名高中女老師行經明德捷運站附近時，二度遇到一名壯碩男子裸露生殖器官做出自慰動作，還拿手機拍她驚恐的反應，她趕緊到派出所報案。警方表示，男子騎機車到捷運站後，便在巷弄步行徘徊，尋找目標暴露下體，研判他並非本地人，已依車牌號碼鎖定特定對象，積極查緝中。

據了解，女老師本月9日上午9時許，步行經過明德捷運站周圍巷弄，準備到學校上課，未料一名年約30多歲，身材壯碩、身穿深色衣褲的男子走來，一手套弄生殖器官，一手拿手機錄下她驚恐的反應，她原本不以為意，認為是男子隨機犯案，朋友也建議她換條路走。未料，女老師18日上午再度行經捷運站，選擇站旁較大的馬路行走，仍遇到同一名男子暴露下體，她驚覺不對勁，趕緊到派出所報案處理。

她的友人也將監視器畫面PO上網，提醒附近民眾提高警覺，友人指出，女老師原以為嫌犯是在巷口等候犯案，但看監視器畫面發現嫌犯是從捷運站開始尾隨，等到走至巷口，認為巷子內無人方便犯案，便小跑步至前方掏出生殖器官，待女老師出現再走上前犯案。友人也擔心，附近多為國高中校區，嫌犯回家看影片越看越興奮，之後可能犯下性侵猥褻案件。

警方表示，男子為騎機車行動，到捷運站周圍停放機車後，再步行至巷弄徘徊，目前調閱監視器畫面，依據車牌號碼追查男子身分，已鎖定特定人士。

嫌犯在明德捷運站附近巷弄犯案。記者林孟潔／翻攝
嫌犯在明德捷運站附近巷弄犯案。記者林孟潔／翻攝
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暴露下體的男子騎機車到定點，再步行尋找目標。記者林孟潔／翻攝
暴露下體的男子騎機車到定點，再步行尋找目標。記者林孟潔／翻攝
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捷運猥褻性侵

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