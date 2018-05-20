轟一聲！電線杆倒下工程車頭被壓扁

2018-05-20 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣阿里山鄉新美、山美聚落道路，今天下午2時許發生一起電線桿倒下，砸毀工程車頭意外，當地目擊者表示，疑是除草工人除草打斷枯枝，枯枝傾倒後壓倒路旁電杆，電線杆倒下剛好砸爛車頭，所幸當時所有工人都下車工作，未造成傷亡，事故原因仍待警方調查。