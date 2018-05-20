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會考結束！估建北落點積分至少34.8 北市13分就有公立念

轟一聲！電線杆倒下工程車頭被壓扁

2018-05-20 16:13聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣阿里山鄉新美、山美聚落道路，今天下午2時許發生一起電線桿倒下，砸毀工程車頭意外，當地目擊者表示，疑是除草工人除草打斷枯枝，枯枝傾倒後壓倒路旁電杆，電線杆倒下剛好砸爛車頭，所幸當時所有工人都下車工作，未造成傷亡，事故原因仍待警方調查。

當地目擊村民說，今天下午一群工人沿著阿里山公路往阿里山鄉新美、山美聚落道路，正在路邊除草，忽然聽到一聲轟然巨響，發現路旁電線杆已倒下砸在工程車頭上，因為該組電線杆極重，工程車頭完全被壓扁、砸爛，景象怵目驚心，幸好車內沒人，警方據報已趕往現場。

嘉義縣阿里山鄉新美、山美聚落道路，今天下午2時許發生一起電線桿倒下，砸毀工程車頭...
嘉義縣阿里山鄉新美、山美聚落道路，今天下午2時許發生一起電線桿倒下，砸毀工程車頭意外。圖片／讀者提供
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