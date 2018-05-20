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軍官沒醫師資格卻開藥 形同「密醫」遭判刑6月

2018-05-20 14:47聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園某營區醫務隊尹姓中尉不具合法醫師資格，卻在2015年8月替3名官兵診察，還開立治療皮膚的軟膏、舒緩腹瀉的藥品，行為如同「密醫」；尹遭送辦後辯稱，「2種藥不用醫師處方」，但法院不採信依違反醫師法判她6個月徒刑。

經調查，尹姓中尉雖擔任醫務隊後送組組長，但未取得合法醫師資格，卻在醫務室開立處方箋，交付藥品給病人；尹矢口否認，辯稱開立的軟膏、碳酸鉍錠都是部隊基層醫藥箱配有的品項，不用醫生處方，只要有需要就可以使用。

她還說，處方籤放在那邊，大家都會撕下來寫，大家核銷都這樣用等語，尹的辯護人則稱，尹非問診只是發放急救藥給官兵，不是醫療行為。

曾姓士兵證稱，當天進醫務室只有尹1人，自己有陳述手被隱翅蟲爬過化膿，尹就幫他清理傷口、抹藥膏，還提醒不要碰到水，並開了1條藥膏。陳姓士兵則說，腹瀉到醫務室，尹詢問後直接拿處方箋進藥局，出來後就拿藥品給他。

尹審理時說，當時有向腹瀉的士兵說若是不舒服就開轉診單給他們出去，但他們又說不用，可見她有問過病患症狀，再依判斷開立處方箋、領藥交付，已經屬於醫療行為。

該部隊軍醫官表示，一般士兵看診先由醫務兵、醫務士初步受理，包含掛號及寫藥單，之後通知軍醫官有人來看診，包含看診、給藥都是由軍醫官行使，當時自己不在軍隊上，也沒接到連絡電話，這2種藥都不是急救箱藥物。

桃園市衛生局也指出，2種藥品皆須由醫師處方使用；法院不採信尹證詞，確認她無合法醫師資格，替3名官兵診察、開立處方箋並交付藥品，依法判刑6個月，得易科罰金18萬元。

桃園地方法院。記者曾健祐／攝影
桃園地方法院。記者曾健祐／攝影
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