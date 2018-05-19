酒駕五犯連環撞 逃回家猛灌啤酒 二審逆轉判有罪

2018-05-19 20:13 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



酒駕第5犯的許姓男子，肇事逃逸後返家喝了3瓶啤酒，酒測值達每公升0.34毫克，一審以無積極證明肇事前喝酒判他無罪，二審出他供稱的喝酒時間，與他兒子證稱喝酒時間不符，認定他面臨更重刑責，棄車逃逸現場，規避民刑事責任，台中高分院依公共危險罪將他判刑1年。

判決書指出，許男於94年、95年、102年、103年間，先後4次酒駕被判刑，駕駛執照已被吊銷，卻仍於105年4月間，酒後駕駛自用小客貨車，在台中市北屯區，駕車撞擊前方正在等紅燈由劉男駕駛的小貨車，劉的車再撞擊前方「阿枝」的自小客車，「阿枝」的車撞擊前方王男的車。

許男肇事後為免被酒測，不顧自己血流滿面，趕緊逃離現場棄車逃逸，經警一直打電話通知他到案，他在案發後6小時才到案，經警測得他吐氣酒精濃度值達每公升0.34毫克。

他否認公共危險犯行，辯稱當日下午駕車行駛台74線返家該段期間均未飲酒，下崇德匝道時，因感冒吃藥打瞌睡，精神狀態不好而追撞前車，害怕因無照駕駛遭處罰，很緊張就跑走了，回到家之後因為很緊張，晚間7時許買了3瓶啤酒在家裡喝，之後才接到派出所酒測。

遭追撞的車主劉男、「阿枝」、王男等人，證稱看到許男下車時滿臉是血，並將車子丟棄現場，隨即跑走，與許男完全沒有互動，不清楚他有無喝酒。

一審法官證人被撞車主與許男均無近距離接觸，都未發覺許男是否面有酒容、身上是否有酒氣等情，證詞自無法佐證許男當時是否有酒後駕車，遂以無積極證據證明肇事前喝酒，判許男無罪，檢察官不服上訴。

二審合議庭查出，許的兒子在警詢時證稱「當天下午4時，上廁所時，看見父親在家喝金牌台灣啤酒，他大概喝3瓶，因為我平常都會拿空瓶子去換錢」。

合議庭查出，許在警詢時稱當天下午6時喝酒，喝到7時；一審供稱當晚7時喝酒；而他的兒子證稱父親在當天下午4時喝酒。法官認為許供稱喝酒的時間，與兒子所證時間明顯不符，足以令人對證人許的兒子證述內容及許的辯詞真實性產生懷疑。

同時，許男自承先前被判過4次酒駕，這次是第5次被查獲酒駕，其中有2次肇事，酒駕都在現場做酒測，本次肇事知道警察若到現場，會在現場酒測等，則他又豈會於肇事後故意前往買酒飲醉，再前往警局接受酒測之理？顯與常情及經驗法則有重大違背，很難採信。