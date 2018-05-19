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影／景山駕駛自撞山壁驚悚畫面曝光 同駕駛兩度酒駕

2018-05-19 20:00聯合報 記者江孟謙╱即時報導

景山交通公司貨車今天中午11時許在北宜公路55.7公里處自撞，27歲劉姓駕駛並未受傷，但右乘客座的20歲汪姓助理腿被夾住受困，緊急送醫急救，因脊椎受傷仍住院觀察。

劉姓駕駛今凌晨12點上工，到宜蘭送牛奶，近中午時返程把牛奶空籃送至桃園大園區下貨，行經北宜公路時，疑似打滑撞到路邊中華電信之電線桿。警方對他酒測，發現酒測值為0.13毫克，涉及公共危險罪，劉說，因出發前為了提神，喝了一罐威士比，否認「飲酒」。

據了解，景山交通公司的劉姓駕駛，過去也曾酒駕上路，與人發生車禍，被依公共危險罪送辦。

北宜用路人的行車紀錄器拍下驚悚畫面。記者江孟謙／翻攝
北宜用路人的行車紀錄器拍下驚悚畫面。記者江孟謙／翻攝
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北宜公路車禍酒駕

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