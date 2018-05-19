法律不外人情！弱勢看護罵三字經 高院棄罰款判緩刑

2018-05-19 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



陳姓越籍看護在嘉義長庚醫院工作時，與同層病房台籍看護因行李放置問題心生不滿，當眾以「X妳娘」等三字經罵人，遭台籍看護丈夫控告「公然侮辱」，一審嘉義地院判拘役15天可易科罰金1萬5千元，但陳婦堅稱「從未罵人」判刑不當上訴，告訴人則認為「判太輕」上訴。

高等法院台南分院審理後認定被告犯公然侮辱罪證明確，不該上訴，但考量她有精神疾病、扶養兩年幼子女也屬弱勢，且認為告訴人「自案發到達成和解每天賠償5千元」的和解要求不合理，改判陳婦緩刑2年，不必賠錢。合議庭也認為，嘉義地檢署檢察官未察覺這種和解要求、被告家境根本無力接受，還以陳婦未與告訴人和解為由指摘原判決量刑過輕同意上訴，「顯無理由，應予駁回」。

台南高分院認為本案嘉義地院以被告犯行明確，論處公然侮辱罪，審酌僅因細故即心生不滿，率以不雅字眼公然侮辱告訴人，確實損害告訴人妻子名譽，考量她無前科高中程度、已婚2子女均不到10歲、從事醫院看護等狀況處拘役15日可易科罰金每天1 千元折算1 日，認事用法並無違誤，量刑也妥適，沒想到告訴人與檢察官都認為量輕太輕上訴。

合議庭指出，陳婦因一時失慮而觸法，衡量主因被告與告訴人妻子從事醫院看護工作競爭及嫌隙，且被告從越南遠嫁台灣，雖已取得我國身分證，仍屬目前社會比較弱勢一環；且被告亦曾因精神疾病，嘉義長庚醫院向衛生福利部申請強制住院但未獲同意，雖難認定被告案發時精神狀態已達「精神耗弱」程度，但被告確有精神疾病且狀況不佳，否則嘉義長庚當不至於申請強制住院。

合議庭指出，告訴人在地院審理時，提刑事附帶民事訴訟，請求被告給付自106年6月22日案發當天起至和解日止，每日5千元賠償金，目前嘉義地院民事庭審理中；告訴人也在高院準備程序庭指稱：「我請求自案發至今每日5000元賠償金」，因告訴人請求高額賠償金，致社經地位相對弱勢被告無力依告訴人請求的金額賠償，無法與告訴人達成和解，實難完全歸責於被告。合議庭法官衡量被告經過這一番偵查、起訴及審判程序教訓，「當知警惕，信無再犯之虞」，所受拘役宣告以暫不執行為適當，宣告緩刑2年，以啟自新。