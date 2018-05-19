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6名現任退休警遭羈押禁見 警局：痛心撤換分局長

2018-05-19 14:37聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

台北市中山一派出所前、後任6名員警員警，涉包庇色情業者案，今天遭台北地院裁定羈押禁見，警政署立即發布調動懲處前後任分局長，台北市警局今下午強調，「雖然痛心但將堅定整飭風紀」，撤換中山分局長黃永志，由中正二分局長楊哲昌接任，台中第二分局長沈炳信調往中正二分局，21日發布派令、23日星期三到職。

檢調偵辦台北市中山一派出所涉嫌包庇色情業者案，今早台北地院羈押庭以有串證、滅證之虞對現任、退休等6名員警裁定羈押禁見，警政署發布調動，前任中山分局長吳敬田調往保三總隊主任秘書，現任分局長黃永志分別調往台中和平分局長，簡直就是降級，從偏遠地區初階分局長重新做起，懲處嚴重。

警局表示，本次偵辦案件時間點是106年7月往前追朔是90年間，黃永志是去年11月到職，相關案情非任內發生，但市長柯文哲極為重視，昨日要求局長陳嘉昌與警政署評估人事調整以利內部管理，端正警察風紀，因此發布此人事調整。

從缺的中山分局長下周一將由中正二分局分局長楊哲昌接任，台中第二分局分局長沈炳信接中正二分局長。全案是否會再往前追究更早期的分局長？警局表示，將配合警政署評估辦理。

警方指出，3月12日與檢調發動第一波偵辦行動有4名員警遭收押，5月17再進行第二波行動，稍早6名員警遭台北地院裁定羈押禁見，警局強調「雖然痛心，但持續堅定整飭風紀」。

警局強調，2個月來積極掃蕩全市色情、賭博電玩共67件，其中16日破獲獅子林大型賭博電玩查扣199部違法機台。並對於內部檢討及風紀疑慮，調整更換26％警勤區、34%刑事責任區，嚴加追究相關考核督導不周人員，並要將加強建立主管職、重要勤區警員輪調制度，要求主官簽署「廉政公約」，防堵風紀案件發生。

台北市警局副局長黃啟澤（右）、督察室風紀股督察葉思廉（左）今下午召開記者會。記者...
台北市警局副局長黃啟澤（右）、督察室風紀股督察葉思廉（左）今下午召開記者會。記者蕭雅娟／攝影
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