6名現任退休警遭羈押禁見 警局：痛心撤換分局長

2018-05-19 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台北市中山一派出所前、後任6名員警員警，涉包庇色情業者案，今天遭台北地院裁定羈押禁見，警政署立即發布調動懲處前後任分局長，台北市警局今下午強調，「雖然痛心但將堅定整飭風紀」，撤換中山分局長黃永志，由中正二分局長楊哲昌接任，台中第二分局長沈炳信調往中正二分局，21日發布派令、23日星期三到職。

檢調偵辦台北市中山一派出所涉嫌包庇色情業者案，今早台北地院羈押庭以有串證、滅證之虞對現任、退休等6名員警裁定羈押禁見，警政署發布調動，前任中山分局長吳敬田調往保三總隊主任秘書，現任分局長黃永志分別調往台中和平分局長，簡直就是降級，從偏遠地區初階分局長重新做起，懲處嚴重。

警局表示，本次偵辦案件時間點是106年7月往前追朔是90年間，黃永志是去年11月到職，相關案情非任內發生，但市長柯文哲極為重視，昨日要求局長陳嘉昌與警政署評估人事調整以利內部管理，端正警察風紀，因此發布此人事調整。

從缺的中山分局長下周一將由中正二分局分局長楊哲昌接任，台中第二分局分局長沈炳信接中正二分局長。全案是否會再往前追究更早期的分局長？警局表示，將配合警政署評估辦理。

警方指出，3月12日與檢調發動第一波偵辦行動有4名員警遭收押，5月17再進行第二波行動，稍早6名員警遭台北地院裁定羈押禁見，警局強調「雖然痛心，但持續堅定整飭風紀」。