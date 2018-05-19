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嘉義下水道工人2死 檢方追究業務過失致死刑責

2018-05-19 14:16聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣政府委外辦理汙水下水道流向及高程測量，昨天造成2人死亡工安意外，嘉義地檢署資深檢察官陳昭廷今天上午帶法醫相驗，檢方查出，死亡陳松良是縣府委外廠商「京揚工程科技公司」的下包廠商「名揚測量工程公司」雇主，因南區職安中心調查缺氧是工安意外主因，檢察官將傳訊廠商及相關人員，追究業務過失致死刑責。

嘉義區監理站前汙水下水道2名工人昨天下午昏倒生命垂危，送部立朴子醫院的55歲陳松良，以及送嘉義長庚的32歲工人王振宇晚間宣告不治；調查的勞動部職安署南區職安中心科長蔡建成說，下水道氧氣濃度，以四用氣體偵測儀器只有17.2%，比正常值20.9少，無沼氣等毒氣反應，缺氧是意外致死主因，將依法開罰，勒令停工。

檢察官陳昭廷帶法醫相驗死者，約談家屬及在場女員工，檢方調查，陳松良先下汙水下水道昏倒，王振宇發現情況不對，下去也昏倒，缺氧是意外主因，將傳訊廠商及相關人員，調閱包商契約文件，追究業務過失致死刑責。

蔡建成帶3名人員下午再到出事地點調查，死者家人到場悲痛哀傷，職安中心調查，本案是嘉縣府辦理太保及擴大縣治都市計畫區暨高鐵特定區汙水下水道系統整併檢討規劃委託技術服務，由委外廠商京揚工程科技公司的下包廠商名揚測量工程執行。

雇主陳松良帶王振宇到7公尺深汙水下水道，進行流向及高程測量，作業時氧氣不足，經量測氧氣濃度只有17.2%，導致2人昏迷送醫急救後死亡。災害發生疑似使勞工進入下水道局限空間作業，未依規定通風換氣，並連續監測氧氣及有害氣體濃度，導致作業人員缺氧；勞動部職安署將此災害作成案例，實施勞動檢查與辦理宣導會時，加強相關事業單位檢查與宣導重點，預防類似災害發生。

嘉義縣汙水下水道2死工安意外，勞動部職安署南區職安中心科長蔡建成拿四用氣體偵測儀...
嘉義縣汙水下水道2死工安意外，勞動部職安署南區職安中心科長蔡建成拿四用氣體偵測儀器調查，下水道氧氣濃度只有17.2%，比正常值20.9少，無沼氣等毒氣反應，缺氧是意外致死主因。記者魯永明／攝影　
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嘉義縣汙水下水道2死工安意外，勞動部職安署南區職安中心科長蔡建成拿四用氣體偵測儀...
嘉義縣汙水下水道2死工安意外，勞動部職安署南區職安中心科長蔡建成拿四用氣體偵測儀器調查，下水道氧氣濃度只有17.2%，比正常值20.9少，無沼氣等毒氣反應，缺氧是意外致死主因。記者魯永明／攝影　
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嘉義縣汙水下水道2死工安意外，勞動部職安署南區職安中心科長蔡建成拿四用氣體偵測儀...
嘉義縣汙水下水道2死工安意外，勞動部職安署南區職安中心科長蔡建成拿四用氣體偵測儀器調查，下水道氧氣濃度只有17.2%，比正常值20.9少，無沼氣等毒氣反應，缺氧是意外致死主因。記者魯永明／攝影　
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嘉義縣汙水下水道2死工安意外，勞動部職安署南區職安中心科長蔡建成拿四用氣體偵測儀器調查，下水道氧氣濃度只有17.2%，比正常值20.9少，無沼氣等毒氣反應，缺氧是意外致死主因。記者魯永明／攝影　
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勞動部工安死刑

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