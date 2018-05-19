北宜公路貨車自撞山壁 單線道封閉中

2018-05-19 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 江孟謙 ╱即時報導



新北市北宜公路55.7公里處，今天中午近12時發生1起貨車自撞山壁意外，前座的20多歲男性被卡在右乘客座位上，消防人員獲報後前往救援。