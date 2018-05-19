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北宜公路貨車自撞山壁 單線道封閉中

2018-05-19 12:59聯合報 記者江孟謙╱即時報導

新北市北宜公路55.7公里處，今天中午近12時發生1起貨車自撞山壁意外，前座的20多歲男性被卡在右乘客座位上，消防人員獲報後前往救援。

報案人指出，右乘客座內有人受困，新北市、宜蘭消防局皆派人前往搶救，稍早男子已脫困，意識清楚，送往宜蘭蘭陽醫院，目前現場雙線道單線封閉，警方正在釐清車禍原因。

消防人員前往救援。記者江孟謙/翻攝
消防人員前往救援。記者江孟謙/翻攝
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民眾拍下貨車出事前一刻照片。記者江孟謙/翻攝
民眾拍下貨車出事前一刻照片。記者江孟謙/翻攝
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消防人員前往救援。記者江孟謙/翻攝
消防人員前往救援。記者江孟謙/翻攝
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北宜公路車禍

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