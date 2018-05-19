新北冷凍工廠氨氣外洩 人員緊急疏散

2018-05-19 17:36 中央社 新北19日電



新北市板橋區一間冷凍工廠，上午9時許疑因廠內開關故障，發生氨氣外洩，警消獲報趕赴現場疏散現場人員，關閉開關閥，警消持續於現場警戒中。

新北市消防局透過簡訊通報指出，今天上午9時許接獲報案，位在板橋區干城路的一間冷凍工廠，因開關故障，出現氨氣洩露的情況，立刻派員前往處理。

警消到場後，立刻將廠內人員疏散，並趕緊關閉開關閥，警消目前仍於現場警戒，待廠內殘留氣體排出，所幸這起意外未釀成人員受困傷亡。