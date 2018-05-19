親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

新北冷凍工廠氨氣外洩 人員緊急疏散

2018-05-19 17:36中央社 新北19日電

新北市板橋區一間冷凍工廠，上午9時許疑因廠內開關故障，發生氨氣外洩，警消獲報趕赴現場疏散現場人員，關閉開關閥，警消持續於現場警戒中。

新北市消防局透過簡訊通報指出，今天上午9時許接獲報案，位在板橋區干城路的一間冷凍工廠，因開關故障，出現氨氣洩露的情況，立刻派員前往處理。

警消到場後，立刻將廠內人員疏散，並趕緊關閉開關閥，警消目前仍於現場警戒，待廠內殘留氣體排出，所幸這起意外未釀成人員受困傷亡。

相關新聞

法律不外人情！弱勢看護罵三字經 高院棄罰款判緩刑

2018-05-19 17:42

西門町藥頭GG了 小小兵玩具、口香糖內藏迷幻蘑菇

2018-05-19 16:45

影／大膽毒販警局旁交易毒品 還身穿防彈衣攜槍

2018-05-19 16:43

盜採小琉球保育「硨磲貝」 他賭氣不甩規勸付出代價

2018-05-19 15:55

嘉義下水道工人2死 檢方追究業務過失致死刑責

2018-05-19 14:16

守護員警值勤夜 警友集資添購「肩式爆閃燈」

2018-05-19 13:52

又是景山！才撞死2國道警 貨車司機竟酒駕撞山壁

2018-05-19 13:51

北宜公路貨車自撞山壁 單線道封閉中

2018-05-19 12:59

妻管嚴仍偷吃 趁妻出國大戰情婦好幾回合

2018-05-19 12:20

屏東監獄恢復平靜 2打人受刑人隔離調查

2018-05-19 11:42

散播前女友自拍露點照 男子被判1年　

2018-05-19 11:13

一年多沒「好」過妻卻有了 夫悶出病來

2018-05-19 11:01

影／美女警攔阿嬤甜美聲網友按讚 警短片宣導行人違規

2018-05-19 10:48

影╱騎車釀連環車禍落網辯中風 畫面揪出他頻回頭

2018-05-19 10:36

義交為12歲少女慶生 竟花3百摸她下體

2018-05-19 08:00

她騎機車去申請保護令 他半路攔截性侵拍裸照

2018-05-19 07:59

撞死清大博士生判18年 他又嗆殺警

2018-05-19 00:33

大執法10天 行政執行署追出欠費近6千萬

2018-05-19 00:33

勞保黃牛詐領案 檢廉約談數名犯嫌到案

2018-05-18 21:12

地主告警員瀆職敗訴 檢挺警起訴地主誣告也敗訴

2018-05-18 19:55

貿易商改標賣過期正露丸 認罪獲緩起訴

2018-05-18 18:22

育兒6年驚覺非親生 夫：怎向祖先交代

2018-05-18 18:10

全國ETC、燃料、停車欠費 行政執行署追到6千萬

2018-05-18 18:06

果菜行欠繳國道通行費46萬 查封不動產後全繳清

2018-05-18 18:00

裸照外流不是你的錯 婦援會也擬性隱私影像防制草案

2018-05-18 17:23

台南分署鎖定35大積欠戶 交通行嚇到當場繳清98萬 　

2018-05-18 17:01

新北山區遭丟廢棄垃圾 業者被送辦

2018-05-18 15:55

積欠停車費、國道通行費別拖 有人被查封不動產

2018-05-18 15:54

最牛欠繳停車費大戶 欠32萬人間蒸發連車也不知去向

2018-05-18 15:51

追停車燃料欠費 行政執行分署10天追到264萬

2018-05-18 15:15

撞死清大博士生遭求償 胡家瑞嗆警萬元交保

2018-05-18 15:12

撞死清大博士生丟掉他筆電判18年 今嗆警被捕

2018-05-18 14:41
看更多

熱門文章

影／不捨！消防員癌逝前仍夢中救火 家計陷困全隊伸援

2018-05-19 07:32

張國煒駕BMW與機車擦撞 星宇：他不喝酒非酒駕

2018-05-19 12:26

又是景山！才撞死2國道警 貨車司機竟酒駕撞山壁

2018-05-19 13:51

酒店娃娃機獎品有PS4哀鳳 警：係金ㄟ

2018-05-19 10:00

影／台62萬瑞快速道疑酒駕撞路肩 車撞毀駕駛命危

2018-05-19 06:49

老夫少妻燒炭陳屍床上 房東收租聞怪味驚見悲劇

2018-05-19 10:35

涉貪6官警全押 警政署：前後任中山分局長調職

2018-05-19 12:18

疑不滿管理方式 屏東監獄2受刑人毆打管理員致腦震盪

2018-05-18 23:44

嘉義區監理站前汙水下水道2工人昏倒 生命垂危

2018-05-18 18:48

臉書回應周刊爆料 陳詩欣宣布辭東華大學教職

2018-05-19 01:03

影／高雄公寓火警救出17人 8歲女童送醫

2018-05-19 06:47

嘉縣汙水下水道2名工人昏倒搶救無效 勞檢所：缺氧致死

2018-05-18 21:21

一年多沒「好」過妻卻有了 夫悶出病來

2018-05-19 11:01

撞死清大博士生判18年 他又嗆殺警

2018-05-19 00:33

消防分隊長遭指控值勤飲酒 縣府：有請假

2018-05-18 19:23

彰化縣長選舉傳出賭博？檢察長異動延年底再論功行賞

2018-05-18 19:36

陳詩欣發文駁爆料 辭東華教職

2018-05-18 21:32

6名現任退休警遭羈押禁見 警局：痛心撤換分局長

2018-05-19 14:37

海陸連長轉警職 濟弱扶傾心不變

2018-05-18 19:24

妻管嚴仍偷吃 趁妻出國大戰情婦好幾回合

2018-05-19 12:20

地主告警員瀆職敗訴 檢挺警起訴地主誣告也敗訴

2018-05-18 19:55

影╱張國煒與機車騎士擦撞 畫面曝光

2018-05-19 14:50

大執法10天 行政執行署追出欠費近6千萬

2018-05-19 00:33

涉包庇色情酒店 北市6警全羈押禁見

2018-05-19 12:08

萍水相逢聊消費糾紛 對方竟是股東打起來了

2018-05-19 11:32

嘉縣汙水下水道工人昏倒意外 縣府指廠商未做安全措施

2018-05-18 19:20

義交為12歲少女慶生 竟花3百摸她下體

2018-05-19 08:00

育兒6年驚覺非親生 夫：怎向祖先交代

2018-05-18 18:10

她騎機車去申請保護令 他半路攔截性侵拍裸照

2018-05-19 07:59

北宜公路貨車自撞山壁 單線道封閉中

2018-05-19 12:59

屏東2砂石車對撞起火 車底發現1焦屍1灼傷

2018-05-19 15:39

屏東監獄2受刑人疑不滿作業新規定 攻擊管理員

2018-05-18 23:35

準消防員至少誘騙6名少女拍裸照性侵 法院判15年

2018-05-18 20:43

張國煒開車行經市民大道 與騎士擦撞

2018-05-19 12:25

影╱運毒代價高 毒犯鋌而走險GG了

2018-05-19 12:23

守護員警值勤夜 警友集資添購「肩式爆閃燈」

2018-05-19 13:52

影／美女警攔阿嬤甜美聲網友按讚 警短片宣導行人違規

2018-05-19 10:48

盜採小琉球保育「硨磲貝」 他賭氣不甩規勸付出代價

2018-05-19 15:55

慟！敬鵬火殉職隊員李翰霖哥哥 盼與弟「來生再聚」

2018-05-19 12:15

果菜行欠繳國道通行費46萬 查封不動產後全繳清

2018-05-18 18:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top