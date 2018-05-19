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政壇愛哭的男人不只柯P！ 他們也能三秒淚崩

她騎機車去申請保護令 他半路攔截性侵拍裸照

2018-05-19 07:59聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

男子「阿孝」不滿女友「小潔」與他分手，多次去她住處騷擾叫囂，她騎機車要到派出所報案並申請保護令，沒想到半路遭他駕車攔下，強行拍裸照性侵，還將她的裸照上傳臉書社團，見她駕車載小侄女外出，竟拿磚塊砸擋風玻璃，致兩女均遭玻璃碎片割傷，二審依強制性交等罪將他判刑5年5月。

判決書指出，「阿孝」（化名）於3年前與「小潔」（化名）交往，成為男女朋友進而同居，半年後她與他分手，他多次至她的住處叫囂、吵鬧。

被害人「小潔」不堪騷擾，騎機車欲到派出所申請保護令，沒想到半路遭他駕車強行攔截，大力將她拉入他所駕駛的自小客車內，撕破她的上衣並強吻，載至汽車旅館，強行拍攝她的裸照，再恐嚇如不與他嘿咻，將散發她的裸照，致被害人心生畏懼，慘遭性侵害。

事後，「阿孝」將她的裸照，張貼在臉書社團，供社團成員觀覽她上半身裸照，經被害人的友人發現告訴她報警，由員警至「阿孝」住處，查扣電腦、手機、SIM卡等物。

「阿孝」明知法院核發的保護令，裁定他不得騷擾被害人，但他卻多次違反保護令，騷擾被害人。

兩年前，被害人「小潔」駕車載小侄女外出，沒想到遭「阿孝」攔下，持磚塊砸自小客車的照後鏡、擋風玻璃、引擎蓋，致擋風玻璃破裂，「小潔」及小侄女均遭破璃碎片割傷，經被害人報警處理。

男子「阿孝」不滿女友「小潔」與他分手，多次去她住處騷擾叫囂，她騎機車要到派出所報...
男子「阿孝」不滿女友「小潔」與他分手，多次去她住處騷擾叫囂，她騎機車要到派出所報案並申請保護令，沒想到半路遭他駕車攔下，強行拍裸照並性侵，還將她的裸照上傳臉書社團，二審依強制性交等罪將他判刑5年5月。 圖／本報資料照
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