臉書回應周刊爆料 陳詩欣宣布辭東華大學教職

2018-05-19 01:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



有周刊本月16日爆料，指奧運跆拳道金牌陳詩欣接受政府補助使用東華大學校地訓練選手，卻有不當體罰並私下收取費用情事。陳詩欣原本不願多做回應，但18日透過個人臉書發出約3千字長文一一駁斥，並宣布要辭去東華大學教職，終止在東華大學長達8年的四級跆拳道選手培育計畫，但也強調會堅守岡位，繼續培訓花蓮基層選手。

陳詩欣在文中，對於周刊報導提到她沒去東華大學上課，澄清指出，她每學期在第一堂上課時，除了發給學生該學期的課綱，也會告知學生們何時帶隊外出比賽。外出參賽、移地訓練、孩子或她突然身體不適時，也會安排代課老師依照課綱進度教學並給予專業指導與示範。

對外傳她的團隊在今年1月起就離開東華大學以及培訓基地，都未在東華美崙校區正常訓練等，她也聲明，培訓團隊都正常在基地訓練至5月，期間未領取教育部體育署及東華大學任何薪水。

「詩欣功成身退，不會眷戀」她表示，自己已到體育署說明原委，並提出終止在東華大學的跆拳道培訓計畫，會離開東華大學教職。