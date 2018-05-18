屏東監獄2受刑人疑不滿作業新規定 攻擊管理員

2018-05-18 23:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



屏東監獄18日傳出兩名受刑人攻擊一管理員事件，兩名受刑人疑因不滿作業工場新規定，持塑膠椅、藥盤攻擊簡姓管理員，管理員受傷送醫，兩名受刑人被記違規，並依涉妨害公務移送屏東地檢署偵辦。

法務部次長陳明堂證實，屏東監獄有受刑人打傷管理員，但強調沒有所謂的暴動。

陳明堂指出，事件發生是因管理員在作業工場宣布新規定，引發一受刑人不滿，雙方口角，同囚房另名受刑人助拳，二人分持塑膠椅、發藥的盤子攻擊管理員，過程約兩、三分鐘。