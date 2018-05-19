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大執法10天 行政執行署追出欠費近6千萬

2018-05-19 00:33聯合報 記者王聖藜／台北報導

法務部行政執行署鎖定大戶發動「三合一」執法。 圖／聯合報系資料照片
法務部行政執行署鎖定大戶發動「三合一」執法。 圖／聯合報系資料照片
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法務部行政執行署執行滯欠停車費、汽車燃料費、ETC通行費案，鎖定大戶發動「三合一」執法，專案執行十天，全國徵起近六千萬元；其中，台中市某駕駛欠停車費六十二萬元、高雄市有一家快倒閉的運輸行「三費都欠」欠下三十萬元，尚未執行到案，執行官將再設法執行。

行政執行署本月九日起規畫「十日專案」，全國十三分署先後收網，截至昨天專案結束，共徵起五八八二萬元外，共查封遊覽車四輛、大貨車二輛、聯結車頭一輛、一般汽車七十一輛，也查封不動產一百零五筆等，不動產、動產擇日拍賣抵償欠款。據指出，有人因為同時積欠各種稅金，被查封不動產，可說是因小失大。

此次執法對象為停車費、汽燃費、ETC通行費案欠費總額的前一百名及分類前五十名，義務人主要是交通、客貨運及租車公司，個人欠繳大戶也在專案執行名單之列。

特別的是，高雄市某運輸行什麼都欠，欠九百元停車費、欠三萬九千元汽燃費，再欠廿六萬元ETC通行費，共欠卅萬元。

行政執行署統計各類欠費排行榜，ETC通行費欠費前三名是八十二萬元、四十六萬元、廿八萬元；汽燃費欠費前三名是一九四萬元、一七六萬元、七十九萬元；停車費欠最多的是台中市某汽車駕駛，一共欠六十二萬，其次是高雄市的二名駕駛，他們各欠卅六萬元、卅五萬元。

欠汽燃費最高的彰化縣某小客車租賃公司，被彰化分署通知繳納，卻相應不理。彰化分署執行官帶隊將義務人的存款扣押，並查封車輛，義務人驚覺事態嚴重，隨即繳納，將欠費全部清償。

行政執行署副署長羅建勛表示，近年有關停車費、汽燃費、ETC通行費案移送強制執行案件遽增，雖曾分次發動專案執行，仍有人心存僥倖；他說，義務人收到傳繳通知，應儘速繳納，否則行政執行官將強力執法。

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