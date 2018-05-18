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裸照外流不是你的錯 婦援會也擬性隱私影像防制草案

2018-05-18 17:23聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

陳賴素美、張宏陸、呂孫綾、蘇巧慧等多位民進黨立委今日舉行記者會，宣布提出「性隱私影像侵害犯罪防制條例草案」。對此，婦女救援基金會表示歡迎與肯定，並透露婦援會亦已邀集學著專家研擬完成另一版本草案，將於本屆立法院會期提案，期待中央政府正視此一議題，儘速提出對案。

婦援會表示，包括歐美及鄰近的日本、韓國在內，全球已有10個國家立專法，或在刑法中以專章或專門條文的方式處理「未得同意散佈性私密影像」案件，而台灣目前對於此一犯罪行為的加害者，大部分引用刑法的《散布猥褻物品罪》、《恐嚇危害安全罪》、《毀謗罪》等法條判刑，多數可易科罰金，不但法條引用紊亂造成執法人員困擾，對加害者更難有嚇阻作用，對被害人提供的保護和服務也相當欠缺。

婦援會表示，婦援會自2013年起已服務超過240名被害者，然而，因為國內現行法規缺漏，使她們備受痛苦，正義無法伸張。因此，我們邀集司法人員、學者專家組成法案研究小組，於2017年至2018年初共舉行12次「未得同意散佈性私密影像」專法研擬團會議，擬定完成「侵害個人性私密影像防制條例草案」，目前正積極遊說各黨立委聯署支持，預定將於立法院本會期提出。

不同於民進黨4位立委於今日公布的「性隱私影像侵害犯罪防制條例草案」，婦援會根據服務工作累積的實務經驗，同時參考國外做法提出的「侵害個人性私密影像防制條例草案」版本，特別著重對被害人的保護。婦援會強烈呼籲，行政院應盡速提出對案，讓台灣在「未得同意散佈性私密影像」的防制工作早日跟上國際腳步，讓加害者得到應有的制裁，使被害者權益得到完善的保障！

●婦援會「裸照外流不是你的錯」網站：http://advocacy3.wix.com/twrf-antirevengeporn；諮詢求助專線：02-2555-8595 分機32／31

民進黨立法院蘇巧慧

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