台南分署鎖定35大積欠戶 交通行嚇到當場繳清98萬
行政執行署台南分署鎖定所轄欠繳停車費、燃料費及通行費前35大積欠戶，這35大積欠戶共被移送4178件、滯欠金額866萬多元，為期9天的專案執行今天截止，合計清償金額204萬7274元。其中，第2大積欠戶是西港區一家交通公司，擔心營運受影響，今天連忙繳清所欠燃料費98萬多元。
台南分署主任行政執行官張哲榮說，其中欠繳停車費、燃料費及通行費金額最高的義務人是鹽水區一家已歇業的交通公司，光2014至2015年的通行費，被移送件數達1391件，共滯欠通行費、燃料費及停車費等，合計105萬1585元。除前波行動扣得查封聯結車車頭2台、小客車1台外，這波行動再扣得聯結車車頭1台。
他表示，西港區另家交通公司，去年被移送案件43件、共欠繳燃料費98萬多元，是本分署欠繳停車費、燃料費及通行費金額第2高的義務人，經書記官至現場勸繳，今天當場繳清98萬多元。
張哲榮指出，這波專案執行行動，主要挑選本分署欠繳停車費、燃料費及通行費金額前35名的義務人重點執行，據統計，這35名義務人共遭移送案件數有4178件、合計移送金額866萬2072元。這波行動中，查封聯結車車頭1台、轎車1部、凍結2名車主銀行帳戶存款，義務人自動繳納金額204萬7274元。
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