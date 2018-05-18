新北山區遭丟廢棄垃圾 業者被送辦

2018-05-18 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北淡水區巴拉卡公路旁、汐止區大尖山及樟樹二路涵洞旁等地，遭人棄置廢棄物，80多袋垃圾包惡氣沖天，新北環保局獲報，前往調查發現為新達清潔行、鎮英企業社2家清潔公司，環保局指出，要求業者立即清除整理環境外，也依違反廢棄物清理法第46條規定送辦。

業者指出，是司機貪圖一時方便的個人行為；另名業者表示，只是先暫時放置，後續將套入專用垃圾袋運送清潔隊處理。不過，環保局均不採信業者說法，訊後依法送辦，業者有可能面臨1到5年有期徒刑，得併科1千5百萬以下罰金。

新北環保局指出，3、4月分別接獲民眾陳情，淡水巴拉卡公路7.5公里處、汐止勤進路往秀峰步道，有一般垃圾、廢紙、廢塑膠等垃圾，還有未裝袋的果皮廚餘、過期食品等臭氣沖天，稽查人員強忍惡臭，逐一破袋尋找線索。

環保局說，垃圾袋內有台北市中山、大同區的社區傳單資料，向社區詢問均否認亂丟垃圾，皆請清潔公司協助處理，聯繫業者前來說明，發現都是2名受僱於清潔公司的員工所為，業者還自爆，不久前丟在北市木柵山區也遭罰款。