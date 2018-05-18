積欠停車費、國道通行費別拖 有人被查封不動產

2018-05-18 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



你有停車費或國道通行費還沒有繳嗎？法務部行政執行署全國同步催繳積欠的停車費、汽機車燃料稅、國道（ETC）通行費等案件，屏東縣總共追回201萬5062元、並查封4筆不動產，其中還有人因為同時積欠各種稅金，而被查封不動產，實在是因小失大。

行政執行署屏東分署長張雍制表示，屏縣每年大約有近3萬車主積欠停車費、汽車燃料稅等，有的可能是一時忘記，一經催繳，就立刻補繳，也有的是因為搬家、或是有其他因素積欠，其中單一筆汽車燃料稅就積欠了高達22萬6千多元的稅金，當事人已先補繳了數萬元。

法務部行政執行署是於5月9日起通令全國13分署展開催繳，至今日止，屏縣已追回200多萬元。屏東分署也說明，有的是因為同時積欠各種稅金超過5萬元以上，才會查封不動產。

屏東分署表示，未來仍會針對停車費等案件與相關移送單位合作，加強查緝。如果義務人收到催繳通知，仍拒不繳納，將強制扣押存款、薪水、查封動產與不動產，如果是惡性重大，故意隱匿財產、有能力繳卻故不繳納者，都有可能會被限制出境、拘提或管收。