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最牛欠繳停車費大戶 欠32萬人間蒸發連車也不知去向

2018-05-18 15:51聯合報 記者袁志豪╱即時報導

法務部行政執行署新北分署本月執行「滯欠停車費、汽（機）車燃料使用費、車輛通行費」專案，透過寄發傳繳通知單催繳、扣押存款及薪資、查封車輛等程序，10日內迄今共計收到383萬餘元；其中積欠汽燃費最高為許姓公司負責人，共44萬，停車費最高為陳姓男子，32萬，ETC通行費最高為林姓男子，7萬，三人均尚未繳納。

新北分署指出，今年3月與新北市政府交通局達成協議，透過交通局路邊公有停車格收費員，在開單時若發現積欠停車費的車輛，就通報分署派員前往查封、拖吊，車主若不出面繳清停車費，就會擇期拍賣車輛。

分署表示，本次執行對象，欠繳汽燃費大戶是中和區一間貨運公司的許姓負責人（51歲），由於公司倒閉，公司名下卻有27輛汽車，許無力繳納，積欠共44萬；這次許都有前往分署，但仍表示無力繳納。

欠繳停車費大戶是土城區陳姓男子（59歲），積欠32萬元，陳的戶籍、勞健保都在戶政事務所，手機門號已經因欠費被停機，沒有入出境或與其他公部門往來的紀錄，連使用的車輛都不知去向；由於陳完全找不到人、車，分署無法聲請管收、也沒有辦法拍賣他的車輛，只能等待他再次現身。

至於積欠ETC通行費的是樹林區林姓男子（42歲），欠款7萬元，戶籍也在戶政事務所，分署發現他的戶口存款僅有100餘元，無法清償，通知他也沒有來，但與林有取得聯繫，若林再不繳納，不排除向法院聲請拘提、管收。

分署呼籲尚未繳納相關費用的車主不要心存僥倖，以免愛車被拍賣，除必須繳清停車費外，還得另外支付拖吊及拍賣的費用。

分署呼籲尚未繳納相關費用的車主不要心存僥倖，以免愛車被拍賣，除必須繳清停車費外，...
分署呼籲尚未繳納相關費用的車主不要心存僥倖，以免愛車被拍賣，除必須繳清停車費外，還得另外支付拖吊及拍賣的費用。記者袁志豪／翻攝
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分署呼籲尚未繳納相關費用的車主不要心存僥倖，以免愛車被拍賣，除必須繳清停車費外，...
分署呼籲尚未繳納相關費用的車主不要心存僥倖，以免愛車被拍賣，除必須繳清停車費外，還得另外支付拖吊及拍賣的費用。記者袁志豪／翻攝
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