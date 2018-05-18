準消防員偷拍6少女性愛影片 判15年

2018-05-18 15:49 中央社 宜蘭縣18日電



38歲王姓準消防員被控誘騙6名未成年少女發生性關係，並偷拍性愛影片及照片，宜蘭地院審理後，認定王男共犯39罪，判處王男有期徒刑15年及6月徒刑。

宜蘭地院指出，王男於民國105年5月起至去年7月間，分別對一名未滿14歲少女、4名未滿16歲少女及一名未滿18歲少女發生性關係，王男除在性交時拍攝猥褻影片外，也曾以偷拍方式錄下性愛過程。

宜蘭地院審酌王男原為宿舍管理員，又是消防特考合格受訓人員，原應潔身自愛恪守法令，雖犯後坦承犯行，但仍未取得被害人及家屬原諒，對被害少女身心造成傷害，依對未滿14歲女子性交等共39罪，各處4月至3年2月不等徒刑，合併執行有期徒刑15年及6月徒刑。

此外，宜蘭地院表示，檢察官雖提出被告曾要求7名少女在住家自拍全裸猥褻照片後，再透過通訊軟體LINE傳送給王男瀏覽，涉犯兒童及少年性剝削防制條例，但法院審理後，認定構成要件不符，判處王男無罪。

宜蘭地院指出，檢方另起訴出王男曾在去年1月12日至去年7月5日與其中一名未滿16歲被害少女性交共21次，但其中7次因被害人陳述未明確，且缺乏其他補強證據，無法證明王男犯罪，因此7次性交部分判處無罪，全案可上訴。