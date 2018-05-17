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中山分局遭檢調搜索 傳是市長柯文哲檢舉查辦

2018-05-17 20:02聯合報 記者楊正海╱即時報導

台北市中山分局中山一派出所遭檢調搜索，包括管區員警、行政組吳姓巡官等6人被帶回偵訊。因證人將掌握的事證直接向台北市政府檢舉，台北市長柯文哲指示警察局長陳嘉昌嚴辦，市警局報請檢察官指揮偵辦後，檢調人員今天展開搜索約談行動。

陳嘉昌指出，收到檢舉資料後，柯市長有指示要嚴格查察。市警局指出，該案是106年的舊案，非現任中山分局長任內發生，目前全力配合檢調偵辦，勿枉勿縱。

中山分局中山一派出所。圖／聯合報系資料照
中山分局中山一派出所。圖／聯合報系資料照
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警察柯文哲

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