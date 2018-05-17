中山分局遭檢調搜索 傳是市長柯文哲檢舉查辦

2018-05-17 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市中山分局中山一派出所遭檢調搜索，包括管區員警、行政組吳姓巡官等6人被帶回偵訊。因證人將掌握的事證直接向台北市政府檢舉，台北市長柯文哲指示警察局長陳嘉昌嚴辦，市警局報請檢察官指揮偵辦後，檢調人員今天展開搜索約談行動。