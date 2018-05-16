屁孩玩輸遊戲懲罰對路人襲胸 夜歸少婦被害氣炸

2018-05-16 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市1名35歲少婦12日凌晨夜歸獨行，在三重區重陽路一段遭陌生青少年襲胸，報完案返家途中又看見嫌犯在街上徘徊，立刻折返派出所帶警察去抓人，17歲蔡姓高中男學生竟供稱，是跟朋友玩「真心話大冒險」遊戲，輸了要懲罰對路人隨機襲胸。

少年的母親被通知到派出所時，一味強調孩子「只是」在玩遊戲，請求原諒初犯的年輕人，不要讓他留下案底。警方製作筆錄時，依性騷擾防治法應詢問被害人「是否有不舒服的感覺」，年輕男警員卻問她：「被襲胸是什麼感覺？」

「就算玩遊戲也不能侵犯他人啊！」少婦簡直氣炸了，她認為少年如果真的是玩遊戲嬉鬧，朋友應該會跟在後面起鬨、監視是否按遊戲規則完成懲罰任務，但是監視器只拍到他1人作案，令人懷疑根本就是蓄意犯罪，事後還在街頭徘徊，難道是在尋找下一個目標？

且家屬不斷強調兒子只是在玩、都是被朋友慫恿，好像一切都跟她兒子無關，對於和解也很不在意，遲遲談不攏。