電視台女主播被抓姦 婚外情燒2年風波未歇

2018-05-16 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



電視台女主播秦綾謙2016年9月背著前夫吳炳輝，和小鮮肉林少緯深夜共處一室，爆出婚外情疑雲，婚姻最後以離婚收場，但風波延燒至今未滅，不但傳前公婆涉恐嚇取財起訴，吳、林2人也因為保密契約履行問題鬧上法院。

林少緯又稱「安德烈」，因捲入秦綾謙與吳炳輝的感情糾紛，一度成為媒體追逐報導的對象，近日因為12年照顧25隻流浪狗，被封「愛心爸爸（愛爸）」，再登媒體版面。

林少緯在2016年9月30日被吳炳輝帶著徵信人員登門抓到和秦綾謙共處一室，擔心事情鬧大影響聲譽，答應與秦各給付190萬元給吳，換取相關證據及保密，事發當晚3人也簽下保密協議，但事情最後還是曝光，林認為是吳及其家人洩漏出去，認為吳違約，要求加倍歸還380萬元。

據了解，林在開庭時主張2016年10月3日、2016年10月26日已分別匯了90萬元和100萬元給吳，以為事情已告一段落，未料對方仍違反保密及提供相關証據供銷毀的義務，將相關資料洩漏給特定媒體，事件被以「老公淡水爬窗捉姦，美女主播控訴夫家勒索250萬」、「美女主播午夜2點被抓姦，淡水小鮮肉曝光」等標題報導。

吳炳輝否認違約，強調是秦、林2人未在時限內交付約定款項，違約在先，主張自己不受保密條款拘束。他也說，抓姦當時，除了徵信社人員和警方，林的左鄰右舍有都在場，現場數十人都知道此事，到底是何人外洩，無從悉知。