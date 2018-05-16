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業者沒裝AED 兒子泡湯死亡 父母求償千萬卻拿不到

2018-05-16 19:32聯合報 記者林孟潔╱即時報導

劉姓男子5年前泡溫泉不幸昏倒送醫宣告不治，劉的父母認為業者未裝AED，氧氣筒無法輸出氧氣，求償1389萬多元。法官認為，劉因肥厚性心臟病變，導致心因性休克死亡，縱使現場有AED，劉仍有可能死亡，認定兩者之間沒有相當因果關係，駁回劉家屬的請求，可上訴。

劉2013年10月凌晨4時許，和父親到紗帽山上某溫泉餐廳泡湯，未料一個小時後，他在男大眾池冷水池昏倒，緊急施以CPR送醫，仍宣告不治。劉的父母主張，依法業者應設置AED，但餐廳沒有安裝，也沒有合格急救人員，現場氧氣筒過期10年，無法輸出氧氣，若有AED能提高劉的存活率，認為業者應負賠償責任，求償喪葬費、扶養費和精神慰撫金，共1389萬9136元。

業者抗辯指出，經法醫研究所鑑定報告，認定劉的死因為肥厚性心肌病變心因性休克死亡，死因為自身因素，和業者無關，縱使安裝AED，也無法論斷可以改變劉死亡的可能性，案發當時員工第一時間將劉抬出水池，緊急呼叫救護車，可見業者沒有任何疏失。另外，經現場人員描述，劉泡溫泉一直冷熱交替，未遵守泡溫泉規定，請求法官駁回訴訟。

法官認為，依法令規定，溫泉業者應設置「衛生管理人員」，但未規定配置「合格急救人員」，另業者雖屬於應設AED的場所，但經專家研判，即使業者安裝AED，劉也可能死亡，加上劉死亡應屬於病死，氧氣也非急救的必要條件，難以認定劉的死亡和業者有因果關係，駁回家屬請求，仍可上訴

劉姓男子泡溫泉死亡，父母向業者求償千萬卻被法院駁回。示意圖／ingimage
劉姓男子泡溫泉死亡，父母向業者求償千萬卻被法院駁回。示意圖／ingimage
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溫泉心臟病

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