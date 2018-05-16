一中商圈工安意外2輕重傷 雇主遭罰3至30萬元

2018-05-16 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



一中商圈附近今天中午發生工安意外，二名工在外牆廣告招牌施工時，一人不慎墜樓重傷，另一人被鐵釘刺傷，勞動部中區職業安全衛生中心派人調查後，認定雇主未依規定確保工人安全，將依法開罰3萬元到30萬元不等。

台中市消防局今天中午派二輛救護車到台中市北區三民路一棟7層樓大樓救護，將重傷的46歲劉姓工人送醫急救，另一名凃姓工人也受傷，劉姓工人到院時無呼吸心跳，顱內出血和脾臟破裂，目前正開刀急救中。

中區職業安全衛生中心調查，二名工人今天和吊車到這棟大樓施工，要吊掛鋼架時，從7樓頂往下吊掛，劉姓工人踩破採光罩，從頂樓掉到3樓隔板，掉落距離14.8公尺，另一名凃姓工人聽到墜樓聲要查看時也踩空，還好他拉到支撐物才沒掉落，但臉部被鐵釘穿刺傷。

職安中心表示，工地若有易踩破物體如採光罩，雇主應在現場架設至少30公分寬的木板安全通道，或架安全網，工人身上有帶安全帶卻沒確實鉤住，都違反職業安全衛生法第6條規定，將罰雇主，已勒令停工，等改善後才可再申請復工。

一中商圈附近今天中午發生工安意外，二名工在外牆廣告招牌施工時，一人不慎墜樓重傷，另一人被鐵釘刺傷，勞動部中區職業安全衛生中心派人調查後，認定雇主未依規定確保工人安全，將依法開罰3萬元到30萬元不等。

台中市消防局今天中午派二輛救護車到台中市北區三民路一棟7層樓大樓救護，將重傷的46歲劉姓工人送醫急救，另一名凃姓工人也受傷，劉姓工人到院時無呼吸心跳，顱內出血和脾臟破裂，目前正開刀急救中。

中區職業安全衛生中心調查，二名工人今天和吊車到這棟大樓施工，要吊掛鋼架時，從7樓頂往下吊掛，劉姓工人踩破採光罩，從頂樓掉到3樓隔板，掉落距離14.8公尺，另一名凃姓工人聽到墜樓聲要查看時也踩空，還好他拉到支撐物才沒掉落，但臉部被鐵釘穿刺傷。