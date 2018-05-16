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陳菊：新北市機車全台最多 汙染超過深澳電廠

陳菊接蘇貞昌競選總部主委 羅智強告她涉圖利、貪汙

2018-05-16 10:36聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

總統府前副祕書長羅智強，7年前由總統府發言人轉任馬英九辦公室副執行長，遭民進黨團提告貪汙，檢方查無不法，全案簽結。他不滿民進黨徵召蘇貞昌參選新北市長，要同樣領有公務員薪資的陳菊擔任競選總部主委，認為陳菊涉嫌圖利自己並掏空國庫，今上午赴台北地檢署告發她涉嫌圖利罪、貪汙罪。

總統府前副祕書長羅智強，不滿民進黨徵召蘇貞昌參選新北市長，要領有公務員薪資的陳菊...
總統府前副祕書長羅智強，不滿民進黨徵召蘇貞昌參選新北市長，要領有公務員薪資的陳菊擔任競選總部主委，認為陳菊涉嫌圖利自己並掏空國庫，今赴台北地檢署告發她涉嫌圖利罪、貪汙罪。記者賴佩璇／攝影。
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羅智強表示，2011年時他擔任總統府發言人，馬英九因連任選舉即將開始，需要開始準備選舉工作，調整幕僚角色，於是他辭去發言人工作，擔任馬英九競選辦公室「台灣加油讚」的副執行長。對馬英九來說，總統府發言人領的是總統府的薪水，他要負責選務，就必須辭去總統府工作，這是「天經地義」。

羅智強說，辭去總統府發言人後，綠營竟然向檢方告發他涉嫌貪瀆，民進黨立法院黨團重炮批羅智強有兩大罪狀，一是羅智強領總統府的薪水，卻在做輔選的事；二是羅智強雖離開總統府，但仍指揮總統府內的「十人議題小組」從事輔選工作。

他控稱，當時民進黨黨團幹事長高志鵬還批評他領公務員薪資，馬英九總統卻以慷納稅人之慨行逕，圖利自己並掏空國庫，令人不齒。當時他已離開總統府，並未領總統府薪水，卻仍遭民進黨提告，纏訟近一年。檢方確認沒有拿公家的薪水卻去輔選，而總統府根本沒有所謂十人議題小組輔選之事，全案簽結。

今天的陳菊卻大剌剌地準備接總統府祕書長來搞輔選，一副光明正大地要把總統府變身為民進黨的2018年競選指揮所。當年所有對羅智強的指控，今天都可以原封不動地還給陳菊，但民進黨卻可以笑罵由人。

因此依照高志鵬邏輯，現任總統府祕書長陳菊去接任蘇貞昌競選總統主委，卻同時領總統府公務員薪資，「蔡英文總統卻以慷納稅人之慨行逕，圖利自己並掏空國庫，令人不齒。」

總統府發言人民進黨羅智強

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