招募黃金開採計畫違法吸金950萬 3個月投資夢碎

2018-05-15 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



邱姓男子以「亞洲區黃金開採計畫」涉嫌非法吸金，被判1年8月，緩刑4年。報系資料照 分享 facebook 邱姓男子2013年間以「亞洲區黃金開採計畫」投資案招收民眾投資並分紅，他與劉姓夫妻同夥3個月內向29人吸金950萬元，起初將錢拿來購買礦區地上的使用權與開發設備，在分紅170萬元給投資人後宣告計畫失敗，邱被依違反銀行法判1年8月徒刑，緩刑4年，繳給公庫20萬。

劉姓夫妻前年也分別被判1年8月徒刑，緩刑4年以及10月徒刑，緩刑2年。

判決指出，邱姓男子與劉姓男子邀集的10名業務員，擬定到大陸雲南開採黃金為標的投資案，公開招募投資，由劉向投資人說明投資案的內容且收取資金，約定2年投資期平均每年支付投資金額60%至120%紅利，29名民眾投資1000美金至數萬美金，總計950萬元。

邱將資金拿來買礦區使用權及作為辦公司管銷費用，卻在2014年3月投資計畫失敗，未依約支付紅利給投資人，投資人求助無門報警處理。

台中地院法官認為邱姓男子明知非銀行不得經營收受他人存款的業務，竟無視法律貪圖取得資金，非法授受他人資金，恐影響金融秩序，但審酌本案違法吸金行為在投資期間仍有按時給付紅利，且在審理時坦承犯行，與8名被害人達成和解，判他1年8月徒刑，予以緩刑。