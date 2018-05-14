男隨地水溝蓋上小解被呼巴掌 反持錏管打傷人

2018-05-14 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



王姓男子前年6月凌晨一時尿急，就在路邊朝水溝上小解，附近陳姓住戶見狀斥責「你這樣黑白放尿（台語）」，王回嗆「我是放到你家嗎？（台語）」，陳氣得賞巴掌，王竟涉拿錏管闖陳住處反擊毆打，害陳頭流血、牙齒斷裂，高雄地院依傷害罪判王4月徒刑，易科罰金12萬元，全案可上訴。

王（24歲）供稱，前年6月12日凌晨12點多載朋友回其苓雅區住處拿東西，一時尿急，就在對面路旁水溝蓋上小便，轉過來就看見住朋友家樓下的陳姓男子說「少年仔，這裡市內吶，你這樣黑白放尿（台語）」，王回「我是放到你家嗎？（台語）」，不料陳過來賞他耳光，他在氣頭上，回車上拿錏管闖入陳家，與拿掃把的陳互毆，將掃把打斷後，又打陳3、4下後錏管被陳握住，僵持不下，驚動王的朋友及陳的女友，才隔離雙方並報警。

陳事後提告殺人未遂，指出當時拿掃把抵擋一下後，因王一直打頭部，所以抱住對方，事後頭很暈，去醫院縫了多針，頭部外傷併左眉尖撕裂傷、牙齒斷裂、口腔挫傷等傷勢。王驗傷後左側耳膜穿孔，也提傷害告訴，兩人互告。