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川航前擋玻璃脫落 副機師半身懸掛窗外

好危險！彰化快速道上竟撞到一隻鹿

男隨地水溝蓋上小解被呼巴掌 反持錏管打傷人

2018-05-14 20:24聯合報 記者林伯驊╱即時報導

王姓男子前年6月凌晨一時尿急，就在路邊朝水溝上小解，附近陳姓住戶見狀斥責「你這樣黑白放尿（台語）」，王回嗆「我是放到你家嗎？（台語）」，陳氣得賞巴掌，王竟涉拿錏管闖陳住處反擊毆打，害陳頭流血、牙齒斷裂，高雄地院依傷害罪判王4月徒刑，易科罰金12萬元，全案可上訴。

王（24歲）供稱，前年6月12日凌晨12點多載朋友回其苓雅區住處拿東西，一時尿急，就在對面路旁水溝蓋上小便，轉過來就看見住朋友家樓下的陳姓男子說「少年仔，這裡市內吶，你這樣黑白放尿（台語）」，王回「我是放到你家嗎？（台語）」，不料陳過來賞他耳光，他在氣頭上，回車上拿錏管闖入陳家，與拿掃把的陳互毆，將掃把打斷後，又打陳3、4下後錏管被陳握住，僵持不下，驚動王的朋友及陳的女友，才隔離雙方並報警。

陳事後提告殺人未遂，指出當時拿掃把抵擋一下後，因王一直打頭部，所以抱住對方，事後頭很暈，去醫院縫了多針，頭部外傷併左眉尖撕裂傷、牙齒斷裂、口腔挫傷等傷勢。王驗傷後左側耳膜穿孔，也提傷害告訴，兩人互告。

高雄地院審理時，認定由於王168公分、陳183公分，王矮小身材而攻擊體型高壯，勢必只能向上揮擊，但兩人被隔開後，王沒繼續追打攻擊，陳的傷勢未致命，認定王犯傷害罪嫌，王審理中更撤回對陳的告訴，也坦承犯行表明願和解，判4月徒刑，易科罰金12萬元，可上訴。

王姓男子深夜路邊尿尿，引發與陳姓住戶糾紛，並拿錏管毆傷陳，高雄地院依傷害罪判王4...
王姓男子深夜路邊尿尿，引發與陳姓住戶糾紛，並拿錏管毆傷陳，高雄地院依傷害罪判王4月徒刑，易科罰金12萬元，全案可上訴。圖／報系資料照
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台語牙齒傷害罪

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